Llorca se muestra "abierto al diálogo y al entendimiento con todas las formaciones políticas" para los presupuestos

Archivo - El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, el 'popular' Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado "abierto siempre al diálogo y al entendimiento con todas las formaciones políticas" para sacar adelante los presupuestos del Consell para 2026.

En estos términos se ha expresado este martes en Novelda (Alicante), donde ha visitado las obras de los tramos I y II del postrasvase Júcar-Vinalopó, a preguntas de los medios de comunicación sobre si se marca un horizonte temporal para la negociación de las cuentas.

"A mí lo que me preocupa es que tengamos la capacidad económica para afrontar nuestros retos y esa la tenemos. A partir de ahí, abierto siempre al diálogo y al entendimiento con todas las formaciones políticas", ha manifestado el jefe del Consell.

Pérez Llorca ha incidido en que los presupuestos están "en vigor" y que se aprobaron a finales de mayo del año pasado: "Tenemos muchísimas partidas aún en un buen estado de ejecución, con una buena consignación económica, pero no le negaré que a mí me gustaría tener también unos presupuestos para este ejercicio e ir regularizando esa situación".

Además, se ha mostrado partidario de "ir recuperando esos plazos hasta volver" a "cierta normalidad" y ha defendido que "en esa línea" trabaja el Consell. "No nos sentimos presionados por el hecho de que tenemos unos presupuestos en vigor, pero sí que le garantizo que trabajaremos para tener unos presupuestos también", ha concluido.