Llorca pide "máxima precaución" y atender las indicaciones oficiales ante el incendio de Tuéjar

Imagen del incendio de Tuéjar - CONSORCIO

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido "máxima precaución" y atención a las indicaciones en los canales oficiales ante el incendio forestal declarado este martes en la localidad valenciana de Tuéjar.

El fuego, originado en la zona de la Cueva de las Palomas de Tuéjar, ha obligado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana a establecer la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) y a movilizar a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

"Por favor, máxima precaución y atención a las indicaciones en los canales oficiales. Gracias a todos los equipos de Emergencias movilizados que están trabajando sin descanso para controlar los incendios", ha indicado Llorca.

El jefe del Consell ha informado en 'X' de que ha mantenido contacto con el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, y también con el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, quien ha trasladado "mucho ánimo a las vecinas y vecinos de Tuéjar y todo nuestro reconocimiento a los profesionales que están trabajando sobre el terreno".