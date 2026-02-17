Llorca pide "unidad" ante la violencia contra la mujer y "dejar tanta ideología": "En eso me van a encontrar siempre"

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante la presentación de las nuevas promociones de vivienda del Plan Vive - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ 17 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido este martes "unidad" ante la violencia contra la mujer y "dejar tanta ideología". Al respecto, ha indicado que en eso le van a encontrar "siempre".

Pérez Llorca se ha manifestado así ante los medios tras presentar en Castelló dos nuevas promociones de viviendas incluidas en el Plan Vive y al ser preguntado por el discurso de la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guadiola, respecto a que el feminismo que defiende ella es el mismo que defiende Vox.

"Yo creo que tenemos que estar unidos ante un drama como es la violencia contra la mujer y, además hoy, un día tan triste para toda España, pero especialmente para Castellón y para la ciudad de Benicàssim -en relación a la muerte de una mujer ayer supuestamente a manos de su expareja en el centro de salud donde trabajaba como enfermera-", ha indicado el 'president'.

Pérez Llorca ha subrayado que no le gusta confrontar o entrar a "dogmas ideológicos y a la lucha de pancartas", pues "eso ha quedado comprobado que no soluciona nada". "Creo que los ciudadanos merecen que, en temas tan sensibles como el de violencia, dejemos tanta ideología y mostremos unidad y comprensión, y en eso me van a encontrar siempre", ha concluido.