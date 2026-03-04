Llorca se pregunta "qué dicen ahora" PSPV y Compromís tras una posible irregularidad en una VPP a un excargo del Botànic

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha preguntado "qué dicen ahora" desde PSPV y Compromís tras conocerse una posible irregularidad en el acceso a una VPP en la pedanía valenciana de La Torre de un ex alto cargo del Botànic.

"Una vez más se demuestra que los sistemas de control que tenían para la entrega de las VPP no eran buenos, no han funcionado", ha dicho, y ha reprochado que lo que han querido tanto Compromís como el PSOE es "intentar responsabilizar al Partido Popular de ello". "Pero no es cierto", ha indicado a preguntadas de los medios en Pinedo sobre esta adjudicación.

Según ha publicado Las Provincias, Xavier Navarro, exdirector del Institut Cartogràfic Valencià y cargo de Compromís durante el anterior gobierno del Botànic, fue adjudicatario de una VPP en la pedanía de La Torre de València mientras ejercía este puesto. La coalición ha pedido que se investigue "cualquier tipo de irregularidad" en el caso de que exista.

Pérez Llorca ha calificado de "lamentable" este caso y ha añadido: "Veremos qué dicen ahora, ¿no? Porque mi posición no ha cambiado. Yo reconozco errores de la administración cuando los comete. Y mi obligación como presidente es cambiarlos y mejorarlos, y en eso estamos", ha dicho en referencia a lo sucedido con la promoción de viviendas de Les Naus de Alicante que está bajo investigación al haber sido ajdudicatarios cargos del PP.

Al respecto, el 'president' ha defendido que están elaborando un protocolo "que mejore, que dé más publicidad, que dé más participación, que entren otros elementos a la hora de hacer el reparto de las viviendas". En todo caso, ha sostenido que, para poderlas repartir y adjudicar, "hay que construirlas".

Para ello, ha subrayado que la Comunitat Valenciana dispone ahora de un plan "que funciona" y que cree que es "el plan que mejor funciona en España" --en alusión al Plan VIVE--. "Y lo hemos hecho desde el consenso, desde el diálogo, porque participan muchos alcaldes de toda la Comunitat, también del Partido Socialista, porque saben que lo mejor para su tierra es mejorar la oferta y que se construyan viviendas".

Pérez Llorca ha recalcado que no quiere que "esa labor que hacen muchísimos alcaldes, que hace la Generalitat, la ensombrezcan adjudicaciones raras o anómalas o irregulares y ha expuesto que, por contra, lo que quiere es "garantizar a cualquier valenciano o cualquier valenciana que quiere tener una vivienda, que quiere tener la oportunidad de tener una vivienda, especialmente a la gente joven, que aquí hay una administración que se preocupa por ellas".

"Les vamos a avalar el 100% de su vivienda, vamos a establecer criterios que sean equitativos y justos y sobre todo vamos a fortalecer en que haya oferta y se construyan viviendas en la Comunitat Valenciana", ha concluido.