Llorca reclama ante Puente la ampliación del aeropuerto de Alicante-Elche y el "desbloqueo" del Corredor Mediterráneo

De izquierda a derecha, Luis Barcala, Juanfran Pérez Llorca, Óscar Puente y Vicente Martínez Mus, este lunes en el Ayuntamiento de Alicante, donde se ha presentado el proyecto del futuro Parque Central - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS

ALICANTE 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado al Gobierno de España la "ampliación" del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández y el "desbloqueo" de las obras del Corredor Mediterráneo, "especialmente" en "el tramo 4 entre Alicante y Murcia". Ante la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha apelado al "diálogo" y al "entendimiento" entre administraciones.

Así se ha expresado el jefe del Consell este lunes en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, donde ha intervenido en el acto de presentación del proyecto del futuro Parque Central de la ciudad, en el que también han participado Puente y el alcalde de la capital alicantina, Luis Barcala.

Pérez Llorca, que ha ejemplificado la actuación presentada como ejemplo de trabajo en "unión" de las administraciones, ha puesto en valor esa colaboración para impulsar distintas inversiones y ha dicho que este es el "camino" que hay que seguir ante "otras infraestructuras muy importantes para esta ciudad y para esta provincia".

En este sentido, según detalla la Generalitat en un comunicado, el jefe del Consell ha abogado por "abrir una nueva vía de comunicación más directa, más cercana y efectiva". "Para conseguir esas inversiones que tanto añoramos en la provincia de Alicante", ha zanjado.