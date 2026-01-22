Llorca reprocha a Compromís que "no quiera sentarse a hablar" con él pero "cede el voto a Sánchez a cambio de nada"

Archivo - El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios (imagen de archivo) - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado que "contrasta un poco" la actitud de Compromís en la Comunitat Valenciana con la que mantiene ante el Gobierno central, porque considera que mientras "siempre cede en el voto a Pedro Sánchez a cambio de nada", "en cambio entre valencianos no quieren sentarse a hablar".

Así ha respondido, en declaraciones a los medios en Fitur, después de que Compromís haya explicado que no acudirá a la reunión convocada por el 'president' con los síndics de los grupos de Les Corts porque considera que no se puede hablar de normalidad democrática si el 'expresident' Carlos Mazón sigue como diputado del PP.

"A mí no me sorprende que Compromís no quiera venir a hablar. Una vez más quedan en evidencia. Yo creo que con diálogo, hablando, se consiguen consensos, se consiguen mejorar la calidad de vida de todos los valencianos y las valencianas, y allá ellos en su decisión", ha valorado el jefe del Consell.

A renglón seguido, ha comentado que "contrasta un poco el Compromís que se encuentra la Comunitat Valenciana y el Compromís que se encuentra Pedro Sánchez en el Gobierno de España" porque "ellos siempre ceden en el voto a Pedro Sánchez a cambio de nada".

Pérez Llorca ha afirmado que "todas las reivindicaciones que hacían desde que Pedro Sánchez fue la primera vez presidente del gobierno de España no las ha cumplido el Gobierno y ellos siguen votándole sin ningún tipo de problema. Y en cambio la comunidad valenciana, entre valencianos, no quieren sentarse a hablar".

A su juicio, "parece que a veces trabajan más para otras regiones, para otras personas que no quieren ser españolas, que para los intereses de los valencianos".

Preguntado por posibilidad de reformar del estatuto de expresidentes como pide Compromís, el 'president' ha apelado a mantener "rigor siempre" y "un respeto a las instituciones, que eso la izquierda durante mucho tiempo la ha perdido". En ese sentido, ha defendido que el estatuto valenciano es "muy similar al que tienen otras regiones de España".

Por ello, en su opinión, es "más una cuestión de política, de titular de un día, que un hecho que vaya a transformar o a mejorar la sociedad valenciana", ha zanjado.