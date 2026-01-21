Llorca cita a los síndics de los grupos parlamentarios a una ronda de reuniones "de trabajo" el próximo martes

Archivo - El nuevo president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha citado a los síndics de los distintos grupos parlamentarios de Les Corts a una ronda de reuniones "de trabajo" el próximo martes 27 de enero a lo largo de la mañana en el Palau de la Generalitat.

De este modo, Llorca ha citado al síndic del PSPV, José Muñoz, a las 10.00 horas, al que seguirá el de Compromís, Joan Baldoví, a las 11.00 horas y terminará el de Vox, José María Llanos, a las 12.00, según ha avanzado este miércoles 'La Razón'.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, el jefe del Consell señala que el pasado 27 de noviembre en su debate de investidura ofreció "diálogo a todos los grupos políticos para asegurar la estabilidad y la gobernabilidad de nuestras instituciones" y reivindicó "el máximo consenso posible respecto a los grandes asuntos que necesitan los ciudadanos" de la Comunitat.

Ahora, una vez ha tomado ya posesión de la Presidencia de la Generalitat, Pérez Llorca plantea estas reuniones con el objetivo de "recoger sus aportaciones y mejoras respecto a las iniciativas y propuestas" presentadas a lo largo de dicho debate, así como de escuchar "aquellas otras" que los distintos grupos parlamentarios "consideren oportunas".

Finalmente, el 'president' de la Generalitat expresa su deseo de que los síndics "consideren esta iniciativa tan importante y necesaria" como él lo hace y emplaza a los respectivos portavoces a "formar parte de la normalidad democrática que nos exigen alicantinos, castellonenses y valencianos a los líderes de todas las formaciones políticas".