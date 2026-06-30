Llorca resalta el impulso del Consell a la Justicia con 613 millones para construir sedes y mejorar las condiciones

Imagen del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. - GVA

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto en valor el impulso que el Consell está dando a la administración de Justicia en la Comunitat Valenciana, a la que en los Presupuestos de 2026 se destinan 613 millones de euros --un 5,6 por ciento más que el año anterior-- y especialmente a la construcción de sedes más "modernas, cómodas y sostenibles".

El jefe del Ejecutivo valenciano se ha pronunciado de este modo durante su visita al nuevo Palacio de Justicia de Alzira (Valencia), una infraestructura que entrará en funcionamiento este mes de julio y en la que la Generalitat va a invertir alrededor de 23 millones de euros y con la que, según ha dicho, "se pone fin a una demanda histórica" del municipio y del partido judicial, tal como ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Pérez Llorca ha insistido en el compromiso del Consell con la construcción y modernización de sedes judiciales "que estén a la altura de los usuarios y de las personas que trabajan en ellas". En este sentido, ha recordado actuaciones que ya se han puesto en marcha, como las nuevas sedes de Llíria y Gandia, o la rehabilitación integral del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "que estará terminada a final de año".

Asimismo, ha puesto en valor que el déficit en instalaciones en la Comunitat Valenciana "que ha durado tanto tiempo hemos sido capaz de resolverlo" y ha avanzado que "antes de que acabe la legislatura habrá varias dependencias judiciales nuevas".

El 'president' ha resaltado la importancia de tener presupuestos para poder llevar a cabo este tipo de obras y, al respecto, ha avanzado que "si todo va bien tendremos el de este año este mes de julio". Este hecho, ha añadido, es especialmente importante "en las circunstancias complejas y complicadas que vivimos" en el que "tenemos que adaptar los edificios que construimos a la nueva normativa aprobada por el Gobierno de España y el dinero no nos viene de ningún sitio".

NUEVA SEDE JUDICIAL

Llorca también ha subrayado que la nueva sede judicial de Alzira termina con la dispersión de sedes que existía en este partido judicial, lo que redundará en beneficio y comodidad para los trabajadores y los más de 141.000 habitantes de 23 municipios de la Ribera del Xúquer y su entorno, a los que presta servicio.

La nueva sede judicial se ubica en un edificio de cinco plantas y un ático sobre una parcela de 4.800 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento, en el que se distribuyen los ocho juzgados que tiene el partido judicial, si bien se ha diseñado para acoger hasta trece en el futuro.

Con esta actuación se termina con la dispersión de sedes judiciales, ya que hasta ahora, las ocho unidades judiciales estaban ubicadas en tres sedes diferentes.

El traslado de los distintos edificios a la nueva sede está previsto que se inicie el próximo 1 de julio y que finalice el día 9.

El edificio, completamente accesible y sostenible, está dotado con los más modernos sistemas de seguridad y confort térmico para mejorar el bienestar de los 200 profesionales que trabajan allí y los usuarios del espacio.

Cuenta con 43 salas para distintos usos, 71 despachos y un aparcamiento de 65 plazas. Así, contempla una sala de bodas, juzgado de guardia, Registro Civil, locutorio, zona de detenidos, clínica médico-forense, salas amables, sala de lactancia, equipo psicosocial y los Colegio de Abogados y de Procuradores, entre otras.