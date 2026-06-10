Llorca respetará la decisión del Comité de Garantías del PPCV sobre Bellver y evita avanzar si seguirá en Transparencia

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en una imagen de archivo en la sede del PPCV - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que respetará la decisión del Comité de Derechos y Garantías de la formación sobre suspender de militancia o no al exconcejal de Urbanismo durante el gobierno municipal de Rita Barberá en el Ayuntamiento de València, Jorge Bellver, al tiempo que ha evitado concretar si le mantendrá como director general de Transparencia: "Cuando haya novedades, lo sabrán".

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, tras presidir la segunda edición de la entrega de los Premios Agrovalor en el Palau de la Generalitat, preguntado por si se siente desacreditado por su propio partido, después de que ayer pidiera al PPCV que activase "lo que marcan los estatutos" y posteriormente el Comité de Derechos y Garantías acordara abrir expediente informativo a Bellver.

La Audiencia confirmó el lunes la situación procesal de investigado de Jorge Bellver, actual director general de Transparencia, en el conocido como caso Azud, donde se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública en el consistorio de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas ficticias.

"Yo no activé ningún mecanismo ni nada. Yo lo que le pido es al Comité de Derechos y Garantías, que es un órgano independiente dentro del partido, que active el procedimiento. Es cierto que estatutariamente corresponde abrir expediente informativo cuando hay una imputación y que lo que establecen en los estatutos es que, cuando hay apertura de juicio oral, se puede suspender de militancia o no", ha expuesto, pero ha matizado que se trata en todo caso de una decisión "que tiene que tomar el Comité de Garantías".

De cualquier modo, ha asegurado que este martes mostró su "opinión como presidente", pero ha garantizado que siempre respetará "lo que diga el Comité de Derechos y Garantías". "Por lo tanto, en la medida que haya más novedades, pues ya tomar las decisiones que tengan que tomar", ha indicado.

Cuestionado sobre si Bellver está suspendido o no de militancia, Pérez Llorca ha señalado que en estos momentos "el Comité de Garantías ha hecho una propuesta que se tendrá que ratificar y aprobar". Y preguntado por si va a mantenerle como director general de Transparencia de la Generalitat, el jefe del Consell ha respondido a los periodistas: "Cuando haya novedades, ustedes lo sabrán".