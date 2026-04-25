Llorca sostiene que la Entrada de Moros y Cristianos de Alcoi "representa muy bien la idiosincrasia de los valencianos"

Imagen del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en Sueca. - ROBERSOLSONA

ALICANTE, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asistido a la Entrada de Moros y Cristianos de Alcoi (Alicante), que se celebra en honor a Sant Jordi, patrón de la ciudad, donde ha puesto en valor estas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional y reconocidas como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

En este sentido, ha afirmado que "hoy es un día grande" y ha trasladado su felicitación a todo el pueblo de Alcoi "por seguir representando una de las fiestas más importantes que hay en España".

Acompañado por el alcalde del municipio, Antonio Francés, el 'president' se ha referido a la fraternidad del pueblo valenciano "de poner en valor nuestras costumbres, nuestras tradiciones y sobre todo una de nuestras señas de identidad que son las fiestas" y ha considerado que el mayor representante de las fiestas de Moros y Cristianos es la localidad de Alcoi, ha apuntado la Generalitat en un comunicado.

Asimismo, ha destacado la capacidad organizativa y de fiesta de la ciudad, al tiempo que se ha referido al 750 Aniversario del Patronazgo de San Jorge para remarcar el apoyo del Consell a esta efeméride.

A su juicio, "Alcoy representa muy bien la idiosincrasia de lo que es el pueblo valenciano, de lo que somos como personas, de la hospitalidad y de ese carácter festivo que tenemos", ha concluido el 'president'.