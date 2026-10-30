Llorca traslada sus "más sentidas condolencias" a la familia de la joven alicantina fallecida en el accidente de Urda

Efectivos de la UME trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Diego Radamés - Europa Press

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en nombre del Consell y de todos los valencianos, castellonenses y alicantinos, ha trasladado sus "más sentidas condolencias" a la familia y amigos de Adriana, la joven alicantina fallecida en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

"Quiero mandar mis más sentidas condolencias a la familia y amigos de Adriana, de Alicante, tras la confirmación de su fallecimiento en el accidente de tren de Urda. En nombre del Consell y de todos los valencianos, castellonenses y alicantinos, quiero expresar nuestro apoyo ante esta irreparable pérdida", ha escrito Llorca en redes sociales.

Y ha apostillado: "Les envío un abrazo sincero y todo el afecto de la Comunitat en estos momentos de dolor".