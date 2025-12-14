La lluvia cierra carreteras en Dénia, que suspende actividades por la alerta naranja

Archivo - Imagen de archivo de lluvia - María José López - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La lluvia que ha caído en las últimas horas en el término de Dénia (Alicante), en alerta naranja, ha provocado el cierre de carreteras como el Camino Profundo; Cañón de Alberca; Camino a Gandia; Marineta; Camino a la Bota o la Carretera del fregadero y ha llevado al Ayuntamiento a suspender actividades como el Mercado navideño de Comerc y el Domingo de baile desde 'Majors Dénia i Aules 3a Edat'.

Asimismo, se han suspendido todas las actividades deportivas previstas en las instalaciones municipales, informa el consistorio en sus redes sociales.

Las lluvias previstas para esta jornada de domingo, con alerta roja en el litoral de la provincia de Valencia a partir de las 12.00 horas, han caído de forma intensa durante la madrugada en comarcas como la Safor (Valencia) o en la Marina Alta (Alicante), con registros acumulados de hasta 145 litros por metro cuadrado en la Font d'en Carròs, en la zona de la Cava.

Según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) en su cuenta de la red social X, otras localidades como Potries, Beniflà, Oliva y Ondara superan los 80 l/m2. De hecho, Potries roza los 90 l/m2, al llegar a los 89,4.

En la Xara, Dénia, se han alcanzado los 77,4; en Pego, 75; 69,4 en Real de Gandia; Rafelcofer, 69; en Aztúbia oscilan entre los 64 y los 68 y en Gandia entre los 46 y 53. En concreto, en 18 municipios de la zona se han superado en acumulados los 50 l/m2.

En el caso de Gandia, se ha reunido este domingo por la mañana el Centro de Coordinación Municipal (Cecopal, con responsables políticos y técnicos del Ayuntamiento, con la participación de la Policía Local y Protección Civil.

Tras valorar la información aportada por los técnicos, se ha decidido mantener el cierre de las instalaciones deportivas, las dependencias municipales, los parques y jardines, el cementerio municipal, así como los centros de convivencia para las personas mayores; mantener la suspensión de todas las actividades al aire libre previstas para la jornada y esta tarde se convocará una nueva reunión para valorar las decisiones para el lunes.

Según informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en las últimas horas se están registrando tormentas en el mar frente a la costa de la provincia de Valencia, con algún impacto de rayos que se ha producido en tierra en la zona del Camp de Morvedre, cerca de Quart de les Valls.

El desarrollo de tormentas en tierra durante la tarde-noche del domingo y la próxima madrugada puede dar lugar al momento de más adversidad del episodio en zonas de aviso del litoral de Valencia, señala Aemet, que pide prestar mucha atención a la información del 112.

Desde el Consorcio de Bomberos de Valencia se informaba a las 10.00 horas de algunos servicios por rotura de bajantes en la zona de la Safor, mientras que los bomberos municipales de València no relatan incidencias, según informa el 112CV en su cuenta de X. Tampoco señalan servicios relacionados con el episodio desde los Consorcios de Alicante y Castellón.

A partir de loas 12.00 horas todo el litoral de la provincia de Valencia ha pasado de alerta por lluvias nivel naranja a rojo; se mantiene la alerta naranja por lluvias en el interior de Valencia y litoral norte de Alicante; alerta por tormentas nivel naranja en el litoral de Valencia y amarillo en el interior de las tres provincias y también amarillo por lluvias en el interior y litoral sur de Alicante y Castellón.

Para este lunes a partir de las 00:00 horas de la madrugada se mantienen las alertas en la provincia de Valencia; se eleva la alerta por lluvias en el sur de Castellón a alerta nivel naranja y se mantienen las alertas nivel amarillo por lluvias y tormentas en todo Alicante.