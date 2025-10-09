La lluvia obliga a cancelar definitivamente la Procesión Cívica de València el 9 d'Octubre por quinta vez en la historia

Archivo - Salida de la Real Senyera durante los actos por la festividad del 9 d’Octubre en València en 2024. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha suspendido definitivamente la Procesión Cívica prevista para este 9 d'Octubre por la alerta naranja por lluvias, en la que es la quinta vez en la historia que este acto se cancela a causa de las precipitaciones.

Así lo ha confirmado este jueves la alcaldesa de València, María José Catalá, sobre las 11.00 horas, después de que el miércoles avanzara la suspensión del acto, que tenía previsto comenzar a las 12.00 horas, en caso de mantenerse en la ciudad el aviso naranja por lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

No obstante, la primera edil ha confirmado que tras esperar "hasta el último minuto" y mantener los dispositivos activos, las calles cerradas y "todo organizado" para poder llevar a cabo la procesión "con muchísima ilusión", el aviso naranja se mantiene en València hasta las 14.59 horas, por lo que "lamentablemente" el acto se ha suspendido de forma definitiva.

Se trata de la quinta vez que la Procesión Cívica se suspende a causa de la lluvia, algo que ya ocurrió en los años 1953, 1962, 1966 y 1969, según han precisado a Europa Press fuentes municipales.

En esta ocasión, se realizará un acto, que comenzará a las 12.00 horas, en el Salón de Cristal del Ayuntamiento para retornar la Real Senyera al Museo Histórico Municipal --donde se custodia habitualmente la bandera-- "de la forma más solemne posible". Para ello, Catalá ha detallado que contarán con la Banda Municipal, que interpretará en directo el himno de la Comunitat Valenciana y la marcha de la ciudad.

En el acto solemne, que será "bastante similar" al que se realizó en 2020 por la pandemia del covid, el portador de la senyera este año, Borja Sanjuán, va a salir del Salón de Cristal y entrar en el Museo en "una pequeña procesión" para retornarla a su lugar habitual.

La alcaldesa ha admitido que hoy "falta la Procesión", pero ha insistido en que "el contexto es el que manda" y deben ser "responsables" con las decisiones.