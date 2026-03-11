Las lluvias dejan 69,8 l/m2 en Vall d'Ebo y otros 61,4 en Jávea (Alicante)

Archivo - Una persona camina con paraguas en un municipio de Valencia - EUROPA PRESS TV - Archivo

VALÈNCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias han dejado 69,8 l/m2 en el último día en Vall d'Ebo, otros 61,4 en Jávea y 50,8 l/m2 en Orba (Alicante), según los datos recogidos por Avamet.

A estas localidades les han seguido Parcent, con 50,7 l/m2; Murla, con 49; Sagra, con 46,8; Ràfol d'Almúnia, con 45,8; La Vall de Laguar, con 45; Tàrbena, con 43,8; Benigembla, con 40,6; Pego, con 33,1; Xaló, con 26,6; Ondara, con 26,4; y Denia, con 25,8.

En la provincia de Valencia, las lluvias han dejado 40,6 l/m2 en Villalonga; otros 26 en Barx; 25,1 en Carrícola; 22,6 en Atzeneta d'Albaida; 21,6 en Beniatjar; 21,2 en Oliva; 20,3 en Gandia; 18,3 en Beniflá; 18,2 en Salem; 17,4 en Albaida y 17,2 en Ontinyent.

Los bomberos de la Diputación de Alicante, por su parte, han informado de una incidencia relacionada con las lluvias mientras que los de Valencia no han anotado ninguna.