Las lluvias descargan 80 l/m2 en una hora en Ayora (Valencia)

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvias que desde esta tarde-noche afecta a la Comunitat Valenciana ha descargado 80 l/m2 en aproximadamente una hora --entre las 21.00 y las 22.00 h-- en la localidad de Ayora, según informa la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

De acuerdo a la información proporcionada por esta fuente, las tormentas se mueven lentamente o están prácticamente estáticas, lo que provoca que sean "más peligrosas", ya que si llueve muy fuerte, puede estar cayendo "mucho tiempo y con mucha intensidad".

Previamente, la primera tempestad intensa del episodio ha dejado 61 l/m2 esta tarde en les Useres, en la provincia de Castellón.