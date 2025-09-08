Localidades alicantinas suspenden clases ante la alerta por fuertes lluvias

ALICANTE/VALÈNCIA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Algunos ayuntamientos de la provincia de Alicante han anunciado ya la suspensión de las clases ante la alerta por fuertes lluvias, como es el caso de El Campello y Cox.

Así, el equipo de gobierno de El Campello ha anunciado que, a causa de la alerta de nivel naranja establecida por Emergencias por lluvias y tormentas ha decidido adoptar medidas de precaución --a partir de este lunes y hasta la finalización de la situación-- entre ellas la suspensión de clases y actividades culturales y sociales.

Igualmente, ha decretado el cierre de parques, cementerio e instalaciones deportivas, y se recomienda el teletrabajo.

Por el momento, y según ha confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Educación, también el Ayuntamiento de Cox ha optado por suspender la actividad lectiva, que ha arrancado hoy mismo en la Comunitat Valenciana.

Esta misma tarde, se han registrado precipitaciones de 30,8 litros por metro cuadrado (l/m2) en solo una hora en Redován (Alicante), lo que representa casi toda la lluvia caída en esta jornada, que asciende a 31 l/m2. En la comarca de la Vega Baja la tormenta ha dejado a su paso un reventón húmedo y rachas de viento de entre 90 y 100 kilómetros por hora (km/h) en ese municipio y en Callosa de Segura.