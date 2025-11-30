Localizado el menor desaparecido en una zona forestal de Navarrés

VALÈNCIA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha confirmado que se ha localizado al menor buscado este domingo tras desaparecer en una zona forestal de Navarrés.

Ha sido un particular el que ha encontrado al menor en una pista, en el entorno del área recreativa Ceja del Río Grande, según ha detallado el cuerpo provincial. Tras su localización, se han desmovilizado los medios de búsqueda y de rescate activados.

El Consorcio Provincial y el Centro de Coordinación de Emergencias habían desplegado este domingo un dispositivo para buscar a un menor de 12 años desaparecido en una zona forestal de Navarrés (Valencia).

La búsqueda se ha iniciado minutos después de las 10 horas y han participado un grupo de rescate GERA, un helicóptero V-990, un jefe de sector, dos dotaciones de bomberos, un coordinador forestal y tres brigades forestals BRIFO del Consorcio, así como dos unidades de bomberos forestales de la Generalitat, ha detallado el Consorcio.

Sobre las 12.38 horas se habían incorporado a la búsqueda una unidad de drones de los bomberos autonómicos, una unidad de Equipo de Rescate e Intervención en Montaña y un guía canino de la Guardia Civil. También se ha sumado la Unidad Canina de los bomberos provinciales con dos guías y dos perros, ha indicado el 112.