Localizan restos óseos de tres víctimas de la Guerra Civil en una campaña de exhumaciones en Vistabella (Castellón)

CASTELLÓ, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La quinta campaña de exhumaciones de la Guerra Civil en Vistabella del Maestrat (Castellón), que desarrolla el equipo científico de ArqueoAntro, ha permitido localizar restos óseos de tres víctimas, durante los trabajos iniciados la semana pasada en el Tossal de l'Albagés y el Mas del Collet.

También se han encontrado varios materiales asociados al frente de guerra, entre ellos dos artefactos explosivos que han sido puestos en conocimiento y retirada por parte de los cuerpos de seguridad, según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado.

El trabajo de excavación se ha centrado en las localizaciones de cuerpos a partir de testimonios personales y de los datos recogidos en anteriores campañas, que han permitido recuperar los restos de 15 víctimas hasta el momento. Ahora, las prospecciones han confirmado de nuevo la importancia de esta zona como "punto clave" en los combates del Frente de Levante durante la Guerra Civil española.

El alcalde de Vistabella del Maestrat, Jordi Alcon, ha visitado este jueves la zona, acompañado del diputado provincial David Guardiola y la diputada autonómica Vero Ruiz. El primer edil ha destacado "el extraordinario trabajo que están llevando a cabo el equipo de ArqueoAntro" para "la recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas".

"Su dedicación e implicación personal, con un trabajo científico y riguroso, ha hecho posible rescatar del olvido a 15 personas y dar paz a sus familias, solo en Vistabella", ha enfatizado Alcon, al tiempo que ha detallado que ArqueoAntro es una asociación científica sin ánimo de lucro.

Igualmente, ha incidido en la "urgencia" de continuar avanzando en la recuperación de la memoria democrática. "Son trabajos urgentes e imprescindibles, porque la memoria oral se va perdiendo con el paso del tiempo. Las exhumaciones que hemos hecho hasta ahora han sido posibles a partir de testimonios orales. Se trata de recuerdos fragmentados, que pasan de generación en generación y que con el tiempo se diluyen, hasta el punto que muchas familias pueden quedarse sin la posibilidad de localizar a sus familiares si no actuamos con urgencia", ha argumentado el alcalde.

La nueva intervención da continuidad a los trabajos realizados en campañas anteriores y cuenta con una subvención de 20.000 euros, incluida en el Plan de Recuperación de Memoria Democrática 2024-2025. La ayuda ha sido gestionada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y concedida por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

A este respecto, Alcon ha lamentado la "falta de financiación y de apoyo" por parte de las instituciones, entre las que ha citado la Generalitat y la Diputación, y ha reprochado que "ha eliminado completamente las ayudas".

"Este es uno de los principales obstáculos con que nos encontramos a la hora de llevar a cabo los trabajos de exhumación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En este caso, solo contamos con financiación del Ministerio. De hecho, somos uno de los pocos municipios de toda la provincia que hemos recibido esta ayuda", ha expresado el alcalde.