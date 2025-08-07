'Long honeymoons', viajes a medida y aventuras experienciales, tendencias al alza del turismo estival

VALÈNCIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El turismo español vive en los últimos años una transformación que, entre otras tendencias, pasa por el 'slow travel', las estancias prolongadas --incluidas las novedosas 'long honeymoons', versión extendida de la tradicional luna de miel- y las aventuras experienciales "a medida". Este fenómeno responde, según explican voces expertas del sector, en parte al incremento de precios del turismo nacional, que ha equiparado destinos tradicionales con opciones internacionales, llevando a los viajeros a optar por experiencias personalizadas y de mayor valor añadido fuera de España.

El contexto turístico refuerza esta evolución. Sin embargo, la masificación y el debate sobre sostenibilidad impulsan a muchos viajeros a buscar formas de viajar más "auténticas y alejadas" de las rutas turísticas masivas.

Riads marroquíes, viajes de buceo con vida a bordo en las Maldivas, rutas de vuelta al mundo y 'long honeymoons' de tres a seis semanas que combinan descanso, gastronomía, cultura y aventura son algunas de las propuestas.

"El viajero de 2025 no solo quiere visitar un destino, quiere vivirlo, aprender de él y volver con experiencias irrepetibles", explica a Europa Press Javier Fuentes, CEO de La Vuelta al Mundo https://www.lavueltaalmundo.es/ , agencia de viajes online con sede en València. "Nuestro objetivo es diseñar itinerarios únicos que respondan a esa necesidad, alejándonos de los viajes estandarizados para ofrecer propuestas que conecten con cada persona y cada lugar", añade.

Las 'long honeymoons' son una de las tendencias que más están transformando la forma de celebrar la luna de miel. En lugar de escapadas cortas a un solo destino, cada vez más parejas optan por viajes prolongados, de tres, cuatro o hasta seis semanas, que combinan descanso, aventura y experiencias únicas.

"Imagina comenzar con el amanecer en un templo de Kioto, seguir con una semana en una villa privada sobre el agua en Maldivas, aprender a cocinar curry tailandés en Chiang Mai y terminar explorando las calles futuristas de Singapur, todo en un solo viaje dedicado a celebrar la nueva vida en pareja", explica el CEO.

Asia, continente en el que más se ha especializado esta agencia, se ha convertido en el escenario favorito para estas estancias prolongadas por su diversidad, lujo asequible y riqueza cultural. Muchas parejas aprovechan la flexibilidad actual --excedentes de vacaciones, teletrabajo o retrasos en la luna de miel-- para vivir un slow travel que equilibra descanso absoluto, exploración cultural y experiencias cosmopolitas, transformando la luna de miel en una experiencia vital inolvidable.

50 CUMPLEAÑOS Y JUBILACIONES

Además, de estas lunas de miel versión extendida, los viajes largos --entre 40 y 60 días-- están ganando terreno como forma de celebrar momentos especiales 50 cumpleaños o jubilaciones. La vuelta al mundo es una opción que cada vez más personas eligen para convertir esas celebraciones en una experiencia vital inolvidable.

"Viajar sin límites de tiempo permite descubrir el mundo desde otra perspectiva, vivir de forma más auténtica y crear recuerdos que perduran toda la vida", comenta Fuentes.

En este contexto, subraya, las agencias de viajes online juegan un papel fundamental, ya que, gracias a la tecnología, están "más cerca de sus clientes que nunca, acompañándolos desde la planificación inicial hasta el regreso".

"Podemos ofrecer un servicio muy personalizado, con contacto constante durante el viaje, solucionando imprevistos y adaptándonos en tiempo real a las necesidades del viajero. Esto genera una confianza que es clave para este tipo de viajes largos y complejos", asevera.