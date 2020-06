Lorente, tras su absolución en Brugal: "Estaba tranquila y segura; y hoy estoy tranquila, segura y emocionada"

ALICANTE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa del PP de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, ha defendido este miércoles que "siempre" dijo de una forma "tranquila" que era inocente y que tenía la "obligación de demostrarlo". "Siempre he estado tranquila y nunca he hecho absolutamente nada, jamás he tomado una decisión en contra de un informe técnico", ha afirmado a preguntas de los medios, ante la sede de la Audiencia de Alicante en Elche, donde se le ha notificado su absolución, junto a los otros 34 acusados en la pieza separada del caso Brugal que ha juzgado el supuesto amaño de las basuras de la ciudad.

En declaraciones grabadas por À Punt, recogidas por Europa Press, Mónica Lorente ha asegurado que "confiaba plenamente en la administración de Justicia" y que "desde luego sigo confiando".

"Estaba tranquila y segura; y hoy estoy tranquila, segura y emocionada", ha manifestado y ha agregado: "Se lo dedico a mi familia entera y a mis padres, sobretodo, que son los que están siempre ahí". Además, se ha acordado de "tantísima gente que ya me he encargado esta mañana, y me encargaré a lo largo del tiempo que haga falta, en agradecerles uno por uno las muestras de cariño, colaboración y de buscar la verdad", ha relatado en sus primeras impresiones.

Mónica Lorente ha detallado que "por enrevesada que quisiera ser la causa" llegó al juicio "casi al final de la causa, imputada y tras años y años de investigación, una de las últimas". "Al final me ha tocado estar como todos, y sabéis que he estado desde el primer día y hasta el último", ha afirmado.

"Salgo tranquila, segura y, como entré, confiando en la Justicia y emocionada, porque son muchos años y al final es zozobra, sufrimiento de tu familia y de padecer", ha comentado.

Cuestionada por los motivos que la llevaron al banquillo, la exalcaldesa ha dicho que su vida "es otra" y que ha pasado "página", "no es el momento".

Ha asegurado que su objetivo es "leer bien y detenidamente" la sentencia junto a su abogada, a la que ha definido como "gran luchadora y trabajadora en buscar y demostrar la verdad".

"Lo demás no me interesa", ha sostenido y ha manifestado que el "juego mediocre de quienes en política no ganan nada y buscan estos caminos, tienen estos resultados; si es que ha sido así".

Mónica Lorente ha indicado que seguirá con su "vida familiar, retirada de las focos, como entré, y a pasar página que hacía falta".

Preguntada cómo ha recibido la sentencia, ha dicho que ha sabido de la absolución "cogiendo el coche" para acudir a la Audiencia y "la verdad, sin poder arrancar casi de la emoción y llamando a mis padres y a mi familia". "Y ahora a leerla detenidamente que será un trabajo concienzudo, bien hecho y que me interesa muchísimo", ha mantenido.