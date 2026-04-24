Presentación de la Feria del Libro de Alicante 2026 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los escritores Lorenzo Silva, Manuel Vilas, Luz Gabás y Marta Robles participarán en la Feria del Libro de Alicante 2026, que se celebrará del 6 al 10 de mayo en Espacio Séneca bajo el lema 'Un libro, un comienzo, una historia'.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, y la responsable de la empresa organizadora, Macarena Regueira, han presentado este viernes los autores y las actividades complementarias que se desarrollarán en esta 56 edición, detalla el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La edil ha asegurado que "la Feria del Libro es la gran fiesta de la literatura" en la ciudad: "Supone una oportunidad para descubrir nuevos autores y reencontrarse con otros en un gran ambiente amenizado con actuaciones musicales y con especial atención a los niños y jóvenes con talleres y actividades pensadas para que se enamoren de la lectura y de los libros y se conviertan en lectores".

Por su parte, Regueira ha explicado: "Ya tenemos confirmadas 153 firmas de autores y 41 actividades adicionales, 21 de ellas para público infantil y juvenil, a las que se irán sumando algunas más para superar las 200 actividades durante los cinco días de feria".

Según el consistorio, la Feria del Libro de Alicante contará con 28 casetas, dos más que en la anterior edición, de entidades, instituciones, editoriales y librerías, con la incorporación de la Fundación ONCE.

En la plaza también se instalará la carpa para el público infantil, donde se desarrollarán los talleres, cuentacuentos y espectáculos de magia. Dentro del Espacio Séneca se producirán los encuentros con algunos de los autores y se podrá ver la exposición 'La balada de Hugo Pratt', creador de Corto Maltés.

AUTORES Y DÍAS

El miércoles 6 de mayo, la Feria del Libro de Alicante arrancará con tres autores de "largo recorrido" como son Lorenzo Silva, Luz Gabás y Marta Robles, según han subrayado desde el consistorio alicantino.

El jueves 7 de mayo el Espacio Séneca será escenario de la presentación de la nueva novela de Sergio del Molino. También asistirá Daniel Corpas, guionista "de éxito" que ha trabajado para TVE y HBO, que presenta su debut en la novela histórica.

Además, el viernes 8 la narrativa de Karina Sainz Borgo será la protagonista junto a la literatura de Juan Gómez-Bárcena. El sábado se centrará en la trayectoria de autores "de prestigio" como Juan Manuel Gil y Manuel Vilas con sus nuevos trabajos.

Igualmente, el domingo 10 de mayo la jornada acogerá la narrativa de Inés Plana, Helena Resano y el debut literario de la cineasta ganadora de un Goya Natalia Moreno para el cierre.

En cuanto a autores alicantinos, esta edición reunirá una "amplia variedad" de géneros, para poner en valor "la calidad y la diversidad locales". Así, Catalina González, Jorge Zaragoza, María José Marcos, Susi Rosas, Raúl Barbetly y Gigi Rote estarán presentes en Espacio Séneca.

El horario de la feria será el miércoles de 17.30 a 21.00, el jueves de 10.30 a 14.00 y de 17.30 a 21.00. De viernes a domingo, se ampliará hasta las 21.30 horas. El aparcamiento Telpark de la calle Italia colabora de nuevo con la Feria del Libro y los asistentes podrán presentar su tique para conseguir la primera media hora de aparcamiento gratis. Toda la programación, incluida la de las casetas, se puede consultar la web del evento.