Loriguilla (Valencia) no dispondrá de agua potable para beber o cocinar durante diez días por un cambio de filtros

La localidad valenciana de Loriguilla no dispondrá de agua potable para beber ni para preparar alimentos durante entre siete y diez días, a causa de un cambio de filtros por parte de AQLARA Ciclo Integral del Agua S.A.U, responsable de la Gestión del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en la Zona de Abastecimiento de Loriguilla.

Así lo ha informado en sus redes sociales el Ayuntamiento de la localidad, que ha establecido una restricción temporal del uso del agua para consumo humano, mediante el cual no podrá emplearse para beber ni cocinar alimentos. Sí podrá usarse el agua para otros fines domésticos, como higiene personal (ducha, aseo, lavado de manos), limpieza del hogar, fregado de vajilla, lavado de ropa y riego de plantas.

El consistorio ha precisado que la duración estimada de esta restricción será entre siete y diez días, hasta la finalización de los trabajos de mantenimiento. Una vez restablecido el servicio con normalidad, comunicarán "de inmediato" el levantamiento de la restricción.

La Concejalía de Sanidad y Salud Pública del consistorio ha señalado que, tras hablar con los responsables de la concesionaria, les han comunicado que los filtros que eliminan los nitratos del agua se encuentran "completamente colmatados y no realizan su función como deberían".

"En lugar de simplemente limpiarlos, se han pedido otros completamente nuevos, que tardarán unos días en llegar al pueblo y ser instalados por AQLARA", ha agregado el consistorio.

Por tanto, el agua pasa a ser no potable, porque no habrá filtros que eliminen los nitratos del agua, pero el consistorio ha insistido en que se puede usar para lavar ropa, los platos, ducharse, bañarse o regar, entre otras, ya que "el agua sigue tratada y clorada".

El Ayuntamiento ha indicato que estas labores de mantenimiento son "un proceso rutinario que debe realizarse pasados unos años desde su instalación, debido a que los filtros tienen una vida útil limitada".

El consistorio ha recalcado que ha pedido a AQLARA "celeridad en el mantenimiento y que se provea a la población de Loriguilla de agua potable mientras duren los trabajos" y ha agregado que la empresa concesionaria "está estudiando la posibilidad de traer un camión cuba para todos aquellos vecinos que lo requieran, o en su defecto proporcionar garrafas de agua".