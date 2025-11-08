LOS40 Music Awards en València: una Rosalía con aura en "una gala de esperanza para quienes más lo merecen"

La cantante Rosalía durante el photocall previo a la entrega de Los40 Music Awards Santander 2025, en el Roig Arena, a 7 de noviembre de 2025, en València. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de LOS40 Music Awards Santander, celebrada en la noche de este viernes en València, se ha convertido en "la gala de las galas para llevar alegría y esperanza a quienes más lo merecían", las personas afectadas por la terrible dana del 29 de octubre de 2024. Rosalía, que ha presentado en directo su nuevo álbum, 'LUX', ha sido una de las grandes protagonistas de la noche y también ha tenido un recuerdo para las víctimas y damnificados: "No estáis solos", ha proclamado.

La expectación era máxima por la presencia de la estrella catalana y el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, que, como cada proyecto que propone, se convierte en un acontecimiento cultural planetario. Con 'Reliquia', que ha acompañado con una atmósfera oscura salpicada de cruces y velas, Rosalía ha abierto la gala, donde también ha recogido el premio Global Icon.

Durante la actuación, el Roig Arena se ha transformado en un 'templo', donde conviven la luz y la oscuridad. Cada una de las cruces lleva integrada una pantalla LED donde se puede leer toda la letra, tanto en vertical como en horizontal, en distintos idiomas: desde español hasta portugués, italiano, árabe, japonés o inglés). Una manera de decirle al mundo que LUX es para todo el mundo.

"Qué honor, gracias al publico, sin vosotros nada de esto es posible. Todo mi apoyo a los afectados por la dana, que sepáis que no estáis solos, que seguimos con vosotros", ha manifestado Rosalía. También ha recibido el título de Global Icon Nicky Jam, quien ha dedicado el galardón a "los angelitos que están en el cielo de Valencia".

Con "el corazón a mil", Pablo Alborán ha recibido otro Global Icon. El andaluz, que también estrena disco, 'KM0', se ha acordado del Hospital La Fe de València, a los que ha agradecido su trabajo en la donación de medula. "Y por cambiarme la vida", ha añadido.

Las referencias a la catástrofe se han repetido durante la velada, por boca, por ejemplo, de los presentadores: Dani Moreno 'El Gallo' y la valenciana Cristina Boscá, maestros de ceremonias, junto al también valenciano Óscar Martínez, que ha ejercido de dj, y clásicos de la emisora, como Tony Aguilar. Este último ha definido la de hoy como "la gala de las galas" con la que se pretende "traer la esperanza y la alegría a quienes mas lo merecían".

También con la dana en el recuerdo, Nil Moliner arrancaba su actuación homenajeando al cantautor valenciano Raimon con 'Al meu país no sap ploure', mientras que Naiara recalcaba que hay que seguir aportando luz y recogía su galardón al grito de 'Amunt València'.

Dani Fernández, que junto a Valeria Castro se ha hecho con el galardón de mejor colaboración y en solitario el de mejor álbum ('Jauría'), ha confiado en que "para Valencia, la música haya sido un refugio para esos malos momentos". El cantante ha recordado que su compañera ha tenido que parar tras los ataques que recibió en redes sociales y le ha dedicado la canción a ella "porque se lo merece", ha remarcado.

'PERFECT' CON ED SHEERAN Y AITANA

Otro de los invitados más esperados era Ed Sheeran --galardonado por 'Play' con la mención a mejor álbum internacional y como Global Icon-- quien ha interpretado varios temas de su repertorio, uno de ellos, para sorpresa y regocijo del público, 'Perfect' junto con Aitana.

"Estoy muy emocionada, muy nerviosa también porque hoy es una noche que ya veréis... va a pasar algo que para mí personalmente es un sueño cumplido. No quiero hacer spoiler", decía la cantante española a los periodistas en la previa del evento. Después, recogía el premio a la Mejor Gira, 'Metamorfosis', que ha dedicado a los afectados de la dana y a los voluntarios que demostraron su solidaridad, y el de Mejor Artista. "València me da demasiado cariño, el año que viene estaremos aquí también", ha afirmado la superestrella, que ha interpretado este y otros hits como '6 de febrero' hacia el final de la gala.

De la 'terreta', como han sido anunciados, llega Bombai, la banda valenciana que ha logrado el galardón a Mejor Artista LOS40 Summer Live. El grupo, que precisamente ha lanzado el tema 'Llamas' sobre una historia de amor nacida en la dana, ha aprovechado el altavoz para agradecer "a los voluntarios que han hecho que Valencia salga adelante".

Las actuaciones se han sucedido y una de las que ha conseguido levantar a todo el público ha sido la de Dani Martín, que ha reivindicado musicalmente "25 putos años", se ha ido con un premio (Mejor Canción, Categoría España: 'El último día de nuestras vidas'), se ha llevado uno de las mayores ovaciones de la noche y ha dedicado unas palabras: "Valencia, habéis demostrado que el pueblo salva al pueblo y los demás que se pongan a hacer deberes".

Emilia, Mejor artista latina, ha invitado a los miles de asistentes a su espectáculo-discoteca; Alleh y Yorghaki, que han cosechado el premio a Mejor canción latina por 'Capaz', han sumado merengue y reggeaton; y Dani Fernández ha 'invitado a bailar' con dice uno de sus éxitos; y Rels B, que quiso hacer honor a su premio como Mejor Artista Urbano España. El punto final lo ha puesto 'La morocha', de Luck Ra.

En la lista de 30 premiados también figuran, entre otros, Feid (Mejor gira o concierto en categoría latina); De la Rose (Mejor Artista Revelación en categoría latina); Mora (Mejor artista urbano latino); Walls, Mejor vídeo musical; Raw Alejandro, (Mejor vídeo); Myles Smith (Mejor canción internacional);

BELÉN ESTEBAN, CHIARA FERRAGNI Y TOPURIA, ENTREGADORES

Influencers, como la italiana Chiara Ferragni; personajes televisivos, como Belén Esteban y María Patiño; podacsters, como La Pija y la Quinqui; actrices, como la nominada al Oscar Karla Sofía Gascón, o deportistas, como Ana Peleteiro e Ilia Topuria, tampoco han faltado a esta fiesta de la música para entregar los premios.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado que este tipo de eventos "posiciona mucho la ciudad en el centro del panorama musical, evidentemente, y también de la cultura y, por tanto, para el Ayuntamiento es importantísimo".

Cuando se le ha preguntado si habrá más galas de Los 40 en la capital valenciana, ha respondido: "Tendremos muchas cosas muy importantes en València. Ya nos hemos posicionado en el panorama musical nacional e internacional en el panorama cultural y València ya ha despegado y se posiciona con el liderazgo que le toca".