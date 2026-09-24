Love of Lesbian, José González y Vincen García, entre otros, protagonistas de la nueva temporada de Piñata

Love of Lesbian - PIÑATA

VALÈNCIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Piñata València encara el último tramo de 2026 con una nueva temporada de conciertos que reúne algunos de los nombres más singulares de la escena nacional e internacional. José González, Omega, Vincen García, Love of Lesbian, Nik West, Elles Bailey o Leo & Leo forman parte de una programación que se extenderá hasta diciembre por distintos escenarios de la ciudad.

La programación arranca este viernes con Nik West y reúne hasta diciembre conciertos de funk, folk, rock, jazz, flamenco y pop en 16 Toneladas, La Rambleta y el Auditorio Roig Arena, tal como ha informado la organización en un comunicado.

La temporada tiene su próxima cita este viernes en 16 Toneladas con Nik West. Virtuosismo, funk y una poderosa presencia escénica atraviesan la propuesta de una artista capaz de moverse con naturalidad entre el rock, el soul y el jazz y de convertir el bajo en protagonista absoluto.

Tras ella, la programación continuará el 3 de octubre en La Rambleta con Jamie Duffy y Juan Arenosa, mientras que el 25 de octubre Elles Bailey llevará a 16 Toneladas su particular encuentro entre blues, rock y americana.

Uno de los momentos destacados de la temporada llegará el 29 de octubre con José González en La Rambleta. Una guitarra, una voz y una manera de construir canciones que ha convertido al músico sueco-argentino en una de las figuras más reconocidas del folk contemporáneo.

Noviembre abrirá un nuevo tramo de la programación. El 8 de noviembre, Leonor Watling y Leo Sidran presentarán Leo & Leo en La Rambleta, un proyecto nacido de la complicidad artística entre ambos y que se mueve entre el pop, el jazz y la canción de autor.

Pocos días después, el 14 de noviembre, será el turno de Vincen García en el Auditorio Roig Arena. El bajista valenciano regresa a casa después de llevar su música por escenarios y festivales internacionales, con una propuesta en la que jazz, funk, improvisación y una visión muy personal del bajo eléctrico se encuentran sin necesidad de etiquetas.

El 22 de noviembre, el mismo escenario acogerá una de las fechas más especiales de la temporada: la celebración del 30 aniversario de Omega. Publicado en 1996, el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick llevó el flamenco, el rock y la poesía a un territorio entonces prácticamente inexplorado. La voz de Morente, la electricidad de Lagartija Nick y los versos de Federico García Lorca y Leonard Cohen dieron forma a una obra que tres décadas después continúa ocupando un lugar singular en la historia reciente de la música española.

El cierre de la temporada llegará el 11 de diciembre con Love of Lesbian en el Auditorio Roig Arena. La banda aterrizará en València en plena celebración de sus 25 años de trayectoria y antes de su anunciado paréntesis temporal de los escenarios. Una cita que recorrerá más de dos décadas de canciones y que servirá como despedida, por ahora, de una de las formaciones esenciales del pop independiente español.

Con esta nueva programación, Piñata València consolida una propuesta basada en la "diversidad musical y en una selección de artistas con universos propios, alternando figuras internacionales, nombres de referencia de la escena nacional y proyectos que amplían los márgenes habituales de cada género".