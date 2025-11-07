El Low Festival deja Benidorm tras 15 años al no acordar con el ayuntamiento las condiciones del evento

ALICANTE, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa promotora del Low Festival, Producciones Baltimore, ha decidido que este evento deje de celebrarse en la ciudad de Benidorm (Alicante) después de 15 años allí tras no haber alcanzado un acuerdo con el ayuntamiento y ante "nuevas condiciones impuestas para continuar en el recinto" que, según ha destacado, hacen "imposible asumir el proyecto" como se ha conocido hasta ahora.

Por su parte, el consistorio ha lamentado esta "decisión unilateral" y ha defendido que sus "nuevas pretensiones" en la gestión de eventos pasan "por la finalización de la emisión musical a las 02.30 horas en fin de semana".

En concreto, la organización ha señalado, a través de un comunicado publicado en redes sociales, que "muy pronto" anunciará su "nuevo hogar", que será "un espacio junto al mar que mantendrá la esencia mediterránea" para que las personas asistentes puedan bailar, emocionarse y vivir juntas "los mejores días del verano". "Esto no es un adiós, es un nuevo comienzo", ha apostillado.

"La semana que viene os contaremos más", ha subrayado, al tiempo que ha explicado que quienes ya hayan comprado el abono del Low Festival de 2026 podrán elegir entre devolverlo o quedarse con la entrada.

Los impulsores del evento han señalado que "el espíritu 'lower' no pertenece a un lugar", sino a "todos" los que forman parte "de esta gran familia". Además, han mostrado su agradecimiento "de corazón" a "Benidorm, a sus vecinos, trabajadores, taxistas, hoteles, restaurantes y comerciantes" que han "acompañado y apoyado" esta cita "durante todos estos años".

"Gracias por tanto cariño, por tanta música y por hacerlo posible. También gracias a todas las bandas, proveedores y colaboradores por apoyarnos en esta nueva etapa para seguir juntos compartiendo el espíritu 'low'", han sentenciado.

AYUNTAMIENTO: "DECISIÓN UNILATERAL"

Por su parte, la Concejalía de Eventos del Ayuntamiento de Benidorm, a través de un comunicado, ha afirmado que lamenta "profundamente" la "decisión unilateral" que ha trasladado la promotora "apenas unos minutos antes de hacerla oficial en sus redes sociales".

"Una vez finalizado el contrato anterior este pasado mes de julio sin posibilidad de prórroga, en el ánimo de este ayuntamiento siempre ha estado el intentar alcanzar un acuerdo para garantizar la continuidad del festival en Benidorm, pero las condiciones que reclama la promotora para permanecer en la ciudad no son compatibles con las nuevas pretensiones del ayuntamiento en la gestión de los eventos. Entre ellas, una de las principales, en materia de horarios, que pasa por la finalización de la emisión musical a las 02.30 horas en fin de semana", ha explicado el consistorio.

Finalmente, el ayuntamiento ha agradecido a Producciones Baltimore "la experiencia compartida" en estos 15 años de relación, "en los que Benidorm ha mejorado su posicionamiento como ciudad de eventos y la promotora se ha expandido a otros territorios y ciudades".