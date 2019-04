El Low lanza el cartel por días: Foals y Bastille el viernes, New Order el sábado y The Vaccines en el cierre

Publicado 23/04/2019 16:48:54 CET

El Low Festival de Benidorm (Alicante) ha desvelado este martes su cartel por días para la edición de 2019, del 26 al 28 de julio, con Foals y Bastille en el arranque del viernes, New Order el sábado y Vetusta Morla y The Vaccines para la despedida del domingo.

A la espera de las últimas confirmaciones durante las próximas semanas, el festival pone a la venta este miércoles, 24 de abril, mil entradas de día desde 38 euros.

En su undécima edición, el Low volverá a abrir sus puertas en apenas tres meses, con la previsión de acoger a cerca de 25.000 personas diarias en la icónica ciudad de Benidorm, avanza la organización en un comunicado.

Será el 26, 27 y 28 de julio en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, de la mano de una programación "única" con algunos de los nombres imprescindibles del indie-rock nacional e internacional --Foals, Bastille, Vetusta Morla o The Vaccines--, pero también algunos de los mejores shows del pop y la electrónica: New Order, Cut Copy, Fischerspooner, Fangoria o < >.

Hasta el momento, el certamen ha anunciado a 44 de los más de 60 artistas que ofrecerán tres días y 36 horas de música en directo. El viernes 26 estará encabezado por Foals y su último álbum y Bastille, uno de los directos más espectaculares del panorama internacional.

Como plato fuerte, el sábado 27 será el turno de una de las bandas más importantes de la escena británica de los últimos 40 años: New Order. Junto a ellos, Cut Copy o < > inundarán Benidorm con su música. Vetusta Morla, The Vaccines y M* serán los protagonistas de la jornada de cierre, la del domingo 28.

El cartel se cerrará en las próximas semanas con artistas de varios géneros: indie, pop, rock, electrónica, trap, garaje e incluso cumbia. Todos desfilarán por el recinto de la capital de los rascacielos.

Este miércoles a las diez de la mañana se pondrá a la venta un cupo único de entradas de día para el Low Festival 2019. Habrá 1.000 tickets para cada día, con un precio que partirá de 38 euros.

PROGRAMACIÓN POR DÍAS

En concreto, el viernes 26 subirán al escenario Foals, Bastille, Ladytron, Fischerspooner, Dorian, Zahara, Mucho, The New Raemon, Airag, Mourn, Texxcoco, Camellos y Los Invaders.

Un día después será el turno de New Order, Cut Copy, Viva Suecia, < >, Second, Chancha Vía Circuito, Branko, Mattiel, White Fang, Full, The Limboos, Vera Green, Monterrosa y The Seafood Special.

Como colofón, el domingo 28 vendrá de la mano de Vetusta Morla, The Vaccines, M*, Fangoria, La Casa Azul, Rex The Dog, Varry Brava, Carolina Durante, Nunatak, Mastodonte, Cariño, La Zowi, Cupido, Adriana Proenza, Yo Diablo y Flash Show Djs.