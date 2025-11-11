Las luces de Navidad de Alicante se encenderán el 21 de noviembre y el belén gigante se inaugurará el día 23

ALICANTE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Alicante encenderá las luces de Navidad el viernes 21 de noviembre a las 19.00 horas en la avenida de la Constitución y el 23 inaugurará a la misma hora el belén gigante de la plaza del Ayuntamiento, que se peatonalizará de forma total desde ese mismo día durante las fiestas navideñas, es decir, hasta el 6 de enero.

Así lo ha indicado este martes la portavoz municipal y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en la rueda de prensa celebrada tras la junta de gobierno local, donde ha subrayado que la puesta de largo del alumbrado servirá para favorecer al comercio local y de proximidad en la semana previa al Black Friday.

La edil ha detallado que entre el 23 de noviembre, día de la inauguración del belén, y el 6 de enero se iniciará la "primera fase" de peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, ya que se cerrará totalmente al tráfico durante la Navidad, por lo que se tendrán que desviar las líneas de autobús.

Sin embargo, una vez pasadas las fiestas navideñas, la plaza se abrirá "solo" al tráfico de transporte público, "en acuerdo con Vox", en "esa segunda fase de peatonalización". "Hablamos de una semipeatonalización a partir de las fechas de Navidad", ha apostillado Cutanda.

Durante la rueda de prensa, la concejala de Fiestas también ha concretado que la instalación del belén gigante se iniciará esta semana en la madrugada del domingo al lunes.