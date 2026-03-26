Luis Alfonso Morata, nuevo concejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante tras la dimisión de Rocío Gómez

Luis Alfonso Morata y Luis Barcala, este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Luis Alfonso Morata Algarra ha tomado posesión como concejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante en el pleno ordinario de marzo, celebrado este jueves. El edil asume el cargo tras la dimisión de Rocío Gómez, responsable de Urbanismo hasta hace unas semanas quien dejó el cargo después de la polémica surgida tras conocerse que es adjudicataria de una vivienda de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan.

Tras el acto protocolario, el primer edil ha dado la enhorabuena al nuevo compañero de corporación y de grupo político por esta "responsabilidad" y "alto honor". Así, le ha deseado "mucho éxito" y que desempeñe su labor con la "dedicación y esfuerzo" que, a su juicio, merece el cargo. Todavía no se conocen qué competencias asignará Barcala a Morata dentro del equipo de gobierno 'popular'.

Después de conocerse esa polémica, hubo varias dimisiones, además de la de Gómez. También la de la ahora exdirectora general municipal y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, con familiares entre los adjudicatarios. Asimismo, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante está investigando la adjudicación de las VPP en este residencial. La jueza ya pidió documentación a la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana, al Ayuntamiento de Alicante y a la cooperativa promotora, y la remitió a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.