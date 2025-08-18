Luís Homar interpreta al Adriano de Marguerite Yourcenar en el teatro romano de Sagunt a Escena

VALÈNCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El festival Sagunt a Escena recibe el 21 de agosto la más reciente puesta en escena de 'Memorias de Adriano', uno de los textos más célebres de la autora inglesa Marguerite Yourcenar con Lluís Homar, uno de los grandes actores del teatro español, en la piel del mandatario romano, según informa la Generalitat en un comunicado.

El emperador de origen hispano fue tan sabio como contradictorio, tan magnífico como ciego de la realidad que le rodeaba. Toda esa paleta de humanidad y desdoblamiento es lo que reflejó Yourcenar en una obra llena de lirismo en la que los ecos de la soledad de Adriano resuenan en la actualidad del poder, de la política y de la creación de una imagen pública.

Con dramaturgia de Brenda Escobedo y dirección de Beatriz Jaén, esta nueva puesta en escena del que es ya un clásico de los escenarios se ha estrenado el pasado 6 de agosto en el festival de Mérida, productor de la obra junto al teatro Romea de Barcelona. Clara Mingueza, Marc Domingo, Alvar Nahuel, Xavi Casan, Ricard Boyle acompañan a Homar en el teatro de Sagunto.

LORCA Y RAFFAELLA CARRÁ JUNTOS EN 'DOÑA ROSITA LA SOLTERA'

Además, el 19 de agosto, el Auditorio Triangulo Umbral del Port de Sagunt será el escenario de una irreverente relectura de 'Doña Rosita la soltera' con dramaturgia de Marc Rosich.

En esta propuesta, el universo lorquiano se entrelaza con los éxitos musicales de Raffaella Carrà, que sirven de contrapunto festivo a la historia de la eterna soltera. La intención es despojar de los toques andaluces rurales a este texto universal para ampliar su alcance más allá de la Andalucía de los años treinta.

"Los himnos de la diva italiana, llenos de desengaños amorosos y amantes que no responden al teléfono, siempre recordándonos la delicia que es amar y lo bien que se ama en el sur, son el irónico contrapunto a los últimos días de nuestra raída y gastada Rosita", ha destacado su autor.

El público estará dispuesto a cuatro bandas para acentuar la mirada inquisidora de la sociedad hacia quienes no encajan en los moldes establecidos.

Según ha destacado la directora del festival, María José Mora, "Sagunt a Escena vuelve a demostrar su capacidad para dialogar con la tradición desde la mirada del presente y con el uso de la música, convirtiéndose en un espacio de disfrute cultural para todos los públicos".

Sagunt a Escena es un festival organizado por el Institut Valencià de Cultura con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto y el área de teatros de la Diputación de Valencia. En su 42 edición, se celebra del 31 de julio al 23 de agosto de 2025 en el Teatro Romano y otros espacios de Sagunto.