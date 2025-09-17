El MACVAC de Vilafamés (Castellón) denuncia el genocidio de Gaza con la exposición de dos obras sobre el conflicto

El MACVAC denuncia el genocidio de Gaza exponiendo dos obras sobre el conflicto - AYUNTAMIENTO DE VILAFAMÉS

CASTELLÓ 17 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (Castellón) condena el genocidio que se está llevando a cabo sobre la población civil de Palestina usando el arte como canal de comunicación y expresión, una intención de denuncia y reflexión sobre la violencia que los artistas Manuel Salamanca y Vicent Varella plasmaron en obras simbólicas que ayudan a entender el conflicto y solidarizarse con las víctimas de Gaza.

Manuel Salamanca creó la obra 'Remember Palestine' en 1973, mientras que Vicent Varella lo hizo en 2023 con la pieza 'Ajudaaa!!'. 50 años de diferencia entre las dos pinturas, muy diferentes la una de la otra pero compartiendo intenciones y significados.

Salamanca, con una mezcla de figuras y formas abstractas, denunciaba el conflicto palestino con una creación violenta y sufrimiento bélico. Varella, en cambio, recrea figuras desde un punto de vista más realista creando escenas donde la guerra es provocadora de la desgracia de un pueblo.

Las dos pinturas están colgadas en la sala 29 del Palau del Batlle, sede del MACVAC, una exposición sencilla que también es un diálogo entre dos obras separadas por 50 años de sufrimiento del pueblo palestino, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.