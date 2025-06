'Las madres de la Constitución Española' apuntan la necesidad de seguir trabajando para llegar a acuerdos en igualdad

CASTELLÓ 12 Jun. (EUROPA PRESS) - -

'Las Madres de la Constitución Española' han reivindicado hoy la necesidad de continuar trabajando para llegar acuerdos en materia de igualdad. Una representación de las 27 diputadas constituyentes de la legislatura de 1977 ha participado en la Universitat d'Estiu de la UJI.

Así, la UJI ha iniciado esta mañana en Benicàssim el curso 'Las madres de la Constitución Española: construyendo la democracia', una cita incluida en la Universitat d'Estiu con la que se quiere poner en valor el papel de las mujeres que participaron activamente en la redacción de la Constitución y en la evolución de las leyes para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, y que durante mucho tiempo han sido "silenciadas", según ha informado la institución académica en un comunicado.

Precisamente, la primera jornada del seminario ha contado con la presencia de Dolors Calvet, diputada por el PSUC; y Ana María Ruíz-Tagles, diputada por el PSOE, quienes han recordado su trabajo en la legislatura constituyente de 1977 en la mesa redonda 'La aportación de las mujeres en la Constitución española de 1978. Un diálogo entre el pasado y el presente', donde también han participado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Susana Ros.

La que fue diputada por UCD, Teresa Revilla, no ha podido asistir por cuestiones personales, aunque ha enviado un mensaje explicando que su intención era construir un país democrático.

La participación de las constituyentes en la mesa moderada por Asunción Ventura y Julia Sevilla era uno de los momentos más esperados por parte de las personas asistentes. Tanto Dolors Calvet, como Ana María Ruiz-Tagles y Teresa Revilla han recordado su trayectoria como mujeres y políticas y su inicio en el mundo de la política.

IDEA EN COMÚN

Dolors Calvet ha explicado en su intervención que, en aquellos momentos, todas las mujeres que estaban en la legislatura constituyente tenían una idea en común, aunque venían de lugares y posiciones diferentes, "y esta era la consecución de la democracia". Calvet ha recordado varias anécdotas de aquella época y se ha arrepentido de no haber podido conseguir la amnistía para las mujeres que estaban en la prisión, "que en muchos casos era por adulterio", que no estaba penado del mismo modo para los hombres.

Ruiz-Tagles, por su parte, se ha mostrado satisfecha porque se esté recuperando esta parte de historia, y espera que "sirva por que se pueda continuar trabajando en favor de la igualdad". En este sentido, la diputada socialista en la legislatura de 1977 ha recordado el consenso existente en aquella época entre las mujeres y ha puesto como ejemplo la votación del artículo 56 de la Constitución que rige la sucesión de la corona.

"Como no había igualdad en la sucesión entre mujeres y hombres y no se tuvo en cuenta una enmienda de Teresa Revilla, todas, independientemente del signo político, abandonamos el hemiciclo para no votar sí, todas menos Dolors que se quedó para defender el no", ha dicho. Ruiz-Tagles ha propuesto que en 2028, en el 50 aniversario de la Constitución, se pueda reformar la carta magna, impregnándola de feminismo jurídico.

En su participación, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Susana Ros, ha manifestado que está en política "por mujeres como las constituyentes", al mismo tiempo que ha explicado que desde diciembre de 2024 hay una placa en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados a las 27 mujeres 'constituyentes' con el objetivo de que "se recuerde el trabajo y la historia, que no se diluya esa tarea, pensando en la democracia, la igualdad y la justicia social".

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha reconocido el trabajo de todas las diputadas de la época y ha apuntado que "se tiene que continuar trabajando para llegar a acuerdos en materia de igualdad". En este sentido, las participantes entienden que "es una obligación".

"ARTÍFICES DEL CAMBIO"

La inauguración del curso ha sido a cargo de la rectora de la UJI, Eva Alcón, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls. En su intervención, la rectora ha destacado que "las mujeres que formaron parte de la legislatura constituyente, un 6 por ciento, diseñaron el camino a seguir, fueron pioneras en su época y es fundamental hacer valer su papel como auténticas artífices del cambio". Alcón ha remarcado que "el compromiso de esas mujeres, que han sido silenciadas durante mucho de tiempo, sirvió para asentar las bases de la democracia y de la igualdad entre hombres y mujeres".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno ha reafirmado la necesidad de "estudiar su legado y reivindicar su lugar a la historia". Además, ha recordado que entre las 27 mujeres que formaron parte como diputadas de la legislatura de 1977 se encontraba Palmira Plan, diputada por Castelló.

En esta primera jornada, también ha participado Ana de Miguel, profesora titular de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos, con la conferencia 'Transición política, feminismo y democracia', en la cual ha hecho un repaso a la situación social y política de los años 60 y 70 y ha explicado que "no se puede estirar el chicle como hasta ahora, y la estructura social que se ha tenido durante miles de años no puede continuar". "El feminismo tiene que tener una nueva autoconciencia, diferente a la que teníamos hasta ahora", ha añadido.

Esta tarde se proyectará el documental Las Constituyentes, dirigido por Oliva Acosta, que recupera la voz de las primeras mujeres que accedieron en el Congreso de los Diputados, después de la dictadura de Franco. El documental quiere reivindicar la voz femenina de aquel parlamento y la necesidad de que la mujer continúe influyendo decisivamente en la actividad política. El trabajo de Acosta participó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde le concedieron una Mención Especial a la sección EURODOC.

La jornada de mañana se iniciará con la conferencia 'La influencia de la teoría feminista en las instituciones del Estado', a cargo de Carmen Calvo. Para finalizar el curso se celebrará la mesa redonda 'La influencia del feminismo en las leyes de igualdad del siglo XXI', donde se hará un balance de la evolución de la legislación en materia de igualdad.