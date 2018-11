Mampel concluye su mandato en La Unió pidiendo más fondos para Agricultura: "podría ser una Conselleria por sí misma"

Publicado 11/11/2018 10:14:45 CET

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hasta este sábado secretario general de La Unió de Llauradors i Ramaders, Ramón Mampel, ha pedido a la Generalitat Valenciana un mayor esfuerzo inversor en política agraria y ha defendido que el área de Agricultura, por "su importancia", "podría ser una Conselleria por sí misma, separada de Medio Ambiente".

Así se ha expresado Mampel en una entrevista que ha concedido a Europa Press a modo de balance de sus ocho años de mandato en la organización agraria, que han concluido en su XIV Congreso, que se celebra este fin de semana en Alboraia. El ex secretario general ha destacado que hace 20 años el presupuesto para Agricultura suponía en torno al 4% del total de la Generalitat, y que "ahora, hay un 1,5% para toda la Conselleria, no solo para Agricultura".

De esta forma, Mampel --cuyo sucesor se elegirá este domingo-- ha instado a la Generalitat a que amplíe el presupuesto para política agraria hasta los 40 millones de euros. Esto serviría, en su opinión, para hacer frente a varios de los retos que tiene la agricultura en los próximos años, como por ejemplo, los cambios en la Política Agraria Común de la Unión Europea, el Brexit, plagas como la Xylella fastidiosa o los tratados de la UE con terceros países como Sudáfrica.

En retrospectiva, Mampel ha destacado dos cuestiones claves en sus ocho años al frente de la Unió: la gestión de la crisis económica y el trabajo de concienciación al respecto de la despoblación que afecta al mundo rural.

Así, el ya ex secretario general ha recordado como dieron una respuesta basada en el producto de proximidad a la crisis económica que "ha tenido repercusión" en sectores como la gastronomía: "ahora nos reclaman productos diferenciados, de calidad". "Es ahí donde hemos de trabajar, en nuestra diferenciación, porque nuestros productos se someten a unos controles de calidad y de sanidad que no tienen los de otros países", ha explicado.

SOLO EL 4% DE LOS AGRICULTORES SON MENORES DE 40 AÑOS

Por otra parte, Mampel también se ha referido a la despoblación del medio rural, y al envejecimiento de los profesionales de la agricultura. De hecho, ha destacado que solo el 4% de los agricultores son menores de 40 años, mientras que cerca del 65% tienen más de 65 años.

"También hay que tener en cuenta el papel de la mujer. Si no hay infraestructuras que faciliten que la mujer se mantenga en el medio rural, al final se van a ir, por ello hay que trabajar en esta línea", ha indicado.

En su conversación con Europa Press, el ex secretario general también ha reclamado la realización de elecciones agrarias a nivel estatal que permitan la representación de La Unió en órganos estatales. "Como nos separamos de una de las tres organizaciones agrarias principales, no estamos representados porque hace mucho que no se convocan elecciones, pero somos la organización que más presencia tiene en la Comunitat Valenciana y también estamos por toda España", ha manifestado.

Al respecto de sus ocho años de mandato, Mampel ha comentado que "en todo momento ha sido uno más del equipo". "Y ahora también, yo ya termino del cargo, pero voy a seguir yendo con mi hijo a trabajar a nuestra explotación, yo voy a seguir siendo agricultor", ha finalizado.