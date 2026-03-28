Una manifestación exige que Mazón "no quede impune" por la dana: "Estamos aquí para que no se le aplique el aforamiento"

VALÈNCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana y con el lema 'Mazón a presó' ha recorrido de nuevo este sábado el centro de València para exigir que el 'expresident' de la Generalitat "no quede impune" y para dejar claro que continuarán saliendo a la calle hasta lograr "verdad, justicia y reparación", así como que "no se le aplique" el aforamiento porque "no está haciendo nada y solo se está protegiendo".

Se trata de la primera marcha tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), quien rechazó por unanimidad investigar a Mazón por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024 al no ver delito, ya que no tenía "deber y obligación" específica para garantizar la seguridad de los ciudadanos --según la ley-- ni se ha demostrado que participara en el Es Alert. No obstante, el tribunal califica su conducta de "reprobable" social y políticamente.

Posteriormente, la titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja que investiga la gestión de la dana acordó citar a declarar como testigo a Carlos Mazón. Además, la magistrada le trasladó la posibilidad de que aporte voluntariamente a la causa su listado de llamadas entrantes y salientes en el día de la dana y sus mensajes de WhatsApp u otro tipo de mensajería de esa fecha relacionados con la emergencia o las facturas correspondientes a los listados de llamadas.

Ante estos hechos, las víctimas han adoptado una actitud de "esperanza" porque no lo entienden "como una resignación, sino como un paso más para seguir en nuestra lucha de verdad, justicia y reparación".

Así lo ha expresado a los medios, minutos antes del inicio de la protesta desde la Plaza del Ayuntamiento de València, la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, quien ha considerado que el ex jefe del Consell debe responder por la pérdida de al menos 230 personas, al tiempo que ha criticado el "vergonzoso" auto del TSJCV en el que se devolvía la causa a la jueza de Catarroja.

"Si el Tribunal Superior de Justicia --de la Comunitat Valenciana-- lanza un auto tan vergonzoso en el que dice que Carlos Mazón no era garante, que no tenía ninguna responsabilidad el día que pasó el mayor desastre de la Comunitat Valenciana (...) Si no es responsable el 'president' de la Generalitat, ¿quién lo es?", se ha preguntado Gradolí.

Por tanto, a su juicio, la decisión de la magistrada de prorrogar la investigación seis meses más "es un paso más". "Vamos a seguir y seguiremos hasta donde tengamos que llegar, porque si algo tenemos es paciencia y, sobre todo, la razón para seguir en el camino de la verdad, justicia y reparación", ha apuntado.

En términos similares se ha expresado la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, Rosa Álvarez, quien ha insistido en que las víctimas solicitan "sobre todo, ahora mismo, que no se le mantenga aforado --a Mazón--". Además, ha cargado también contra el TSJCV: "El Tribunal Superior de Justicia está formado por cinco personas que en un momento aprobaron una oposición y que ahora están ahí, no sé si con muchas o pocas ganas de trabajar, no sé si con más o menos afinidad a Carlos Mazón, aunque sí que hay unas fotos con cierto compadreo".

Sobre la decisión del TSJCV, Álvarez ha señalado que las víctimas sienten "perplejidad", al tiempo que ha señalado que "la jueza no actúa de manera en solitario, ya que tiene detrás toda una Audiencia Provincial que avala sus pasos". En este punto, ha remarcado que trabajarán "día y noche" porque "a nuestros familiares no nos los van a devolver". "Pero si no trabajamos para ello sería como matarlos dos veces y el legado que en mi caso me ha dejado mi padre no me lo van a matar que es lucha, lucha y lucha", ha apuntado.

"DOLOR" E "INCREDULIDAD"

Con todo, Álvarez ha recordado que el "dolor sigue ahí", así como la "incredulidad" porque, ha señalado, sus familiares "no tenían que haber muerto, ni muchísimo menos". "Esa es la realidad. Porque claro, cuando estamos con vosotros, mostramos como si no ocurriese nada. Pero en la soledad de la casa, muchas personas lo hemos perdido todo", ha lamentado para agregar: "Yo he perdido a mi familia de origen. Y así muchas personas. Entonces es muy difícil".

Por su parte, en representación de la Asociación de Damnificados Dana-L'Horta Sud, su vicepresidenta, Elizabeth González, ha subrayado que "no se puede consentir que después de 13 declaraciones diferentes" Mazón "continúe siendo aforado, no es de ley que una persona de ese calibre continúe estando aforada".

Por ello, ha recalcado, "vamos a seguir peleando, vamos a seguir arropando a la jueza, como no puede ser de otra manera, porque está haciendo una instrucción impecable y llegaremos hasta donde haga falta". "No nos van a parar", ha indicado.

'SOIS LA LLAMA QUE SOSTIENE LA CAUSA'

Así las cosas, ha reiterado que "no van a parar": "Esta semana nos dijeron 'sois la llama que sostiene la causa' y eso te da mucha más fuerza para continuar y, desde luego, no nos van a parar. Ni esto se va a diluir ni esto se va a parar. Que lo tengan claro, nuestros abogados, si es necesario, en última instancia llegaremos a Europa".

La marcha ha transitado por vías del centro de la capital valenciana hasta llegar a la Plaça de la Mare de Déu. Entre los lemas que han coreado los asistentes figura el de 'No son muertos, son asesinados' y han portado, además de fotografías de varias de las personas fallecidas, carteles con mensajes como 'Menos mentiras, más justicia', 'Llorca=Mazón2', 'Ni izquierdas ni derechas, queremos un gobierno que nos proteja' o 'Mazón a prisión, Consell dimisión'.

En el punto de finalización, diversas personas en nombre de los damnificados y de las entidades convocantes han dado lectura al manifiesto. En esta ocasión, han resaltado que llevan 17 meses saliendo a la calle para denunciar que la "negligencia" de Mazón y su Consell, "que provocaron que una de las catástrofes naturales más grandes de la Comunitat Valenciana se convirtiera en una catástrofe humana". "232 víctimas mortales que hoy seguirían vivas de no haber sido por la dejación de las funciones del gobierno valenciano, en general, y de quien era en ese momento su presidente, en particular. No son muertos, son asesinados", han exclamado.

Así las cosas, han continuado, "en noviembre conseguimos nuestro primer objetivo: la dimisión de Mazón". "Pero continuamos movilizándonos porque el expresidente todavía mantiene su acta de diputado, con todos los privilegios económicos y judiciales que esto implica. Mazón abandonó a las víctimas el 29 de octubre de 2024 y ahora las maltrata no presentándose ante la jueza de Catarroja", han afeado.

El acto ha acabado con la crítica a "la carencia de transparencia en las instituciones de gobierno". "Ya es suficiente de poner en peligro, en favor de beneficio económico, la vida de la clase trabajadora y de la población en general", han dicho y han agregado: "Ya es suficiente de atacar a quién manifiesta su malestar y su dolor exigiendo justicia".