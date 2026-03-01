Una manifestación exige que Mazón "no quede impune" por la dana: "Estaremos en la calle todo el tiempo que haga falta"

1064725.1.260.149.20260301182458 La manifestación 'Mazón presó' a 1 de marzo de 2026. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación encabezada por las representantes de las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana y con el lema 'Mazón a presó' recorre de nuevo este domingo el centro de València para exigir que el 'expresident' de la Generalitat "no quede impune" y para dejar claro que continuarán saliendo a la calle hasta lograr "verdad, justicia y reparación".

Se trata de la primera marcha tras la decisión de la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la barrancada de pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que Carlos Mazón sea investigado. Ante este paso de la magistrada, las víctimas adoptan una actitud de "esperanza activa porque continuamos luchando y no vamos a dejarlo en manos de terceros".

Así lo ha expresado a los medios, minutos antes del inicio de la protesta desde la Plaza de San Agustín de València, la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, Rosa Álvarez, quien ha considerado que el ex jefe del Consell debe responder por la pérdida de al menos 230 personas. "Lo único que queremos es lo mismo que cualquier familia, que el máximo responsable de los homicidios esté en prisión", ha afirmado.

"En ningún momento que quede impune, porque yo creo que nadie decente duda quién era el máximo responsable; nadie decente piensa que él no ha tenido nada que ver. No es ningún convidado de piedra", ha insistido esta portavoz, que se ha mostrado convencida de que "la correa de transmisión" entre Mazón y la exconsellera de Interior Salomé Pradas --investigada en el procedimiento-- era el ex secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca.

Álvarez se ha pronunciado también sobre la testifical esta semana de la que era jefa de prensa de Mazón el 29O, quien dijo que informaron de los pasos del expresident aquella tarde "por lógica", no porque supieran dónde estaba. Al respecto, la presidenta de la asociación ha remarcado que "es toda una elaboración ficticia de un hecho que no se tendría que haber dado nunca" y "eufemismos que utilizan para decir que mintieron". "Y mintieron y mintieron porque están instalados en la mentira desde el primer día", ha afeado.

En este punto, ha reprochado que, "después de que se apagaran las cámaras, de que se fueran los micrófonos, (Mazón) se largó a dormir a su casa". "Después de decir que iba a ser una noche larga y que habían fallecido y que iban a encontrar más muertos. Eso es brutal. En la peor noche de la historia de la Comunitat Valenciana y creo que del país", ha incidido.

Álvarez ha señalado que los colectivos tienen previsto seguir manifestándose cada vez como vienen haciendo desde la tragedia independientemente del número de asistente. "Seguiremos saliendo a la calle independientemente de que venga una, mil o cien mil personas porque nuestra lucha no la legitima el número".

En términos similares se ha expresado la presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, quien ha considerado que Carlos Mazón tendría que haber acudido voluntariamente en el juzgado, al tiempo que ha lamentado que hay quien está "mintiendo ante la jueza". "Los únicos que han dicho la verdad han sido los familiares de las víctimas mortales", ha resaltado.

Gradolí ha coincidido en garantizar que volverán a manifestarse pese a que "las quieren quietas". Sin embargo, ha advertido de que no van a parar "mientras no se haga verdad, justicia y reparación". "Vamos a estar en la calle reivindicando verdad, justicia y reparación todo el tiempo que haga falta, por la memoria de las personas que han muerto y por una reconstrucción que esperemos que nos dé seguridad", ha recalcado.

La presidenta de esta asociación ha añadido que "ahora mismo Emergencias de la Generalitat Valenciana es un caos y eso no nos da seguridad". "Y saldremos a la calle por la seguridad y por esa verdad, justicia y reparación", ha concluido.

"UNA BURLA"

Por su parte, en representación de la Asociación de Damnificados Dana-L'Horta Sud, su vicepresidenta, Elizabeth González, ha manifestado que "lo que no se puede consentir es que una persona que ha dado hasta 15 versiones diferentes continúe con un acta de diputado y continúe cobrando más de 80.000 euros hasta su jubilación con un despacho, dos asesores, un chófer y todas las ventajas que está teniendo".

"Es una burla tanto a los familiares como a las víctimas y damnificados", ha denunciado esta portavoz, que ha subrayado que van a continuar "respaldando a la jueza, caiga quien caiga, y si hace falta llegaremos a la justicia europea".

La marcha transita por vías del centro de la capital valenciana hasta llegar a la Porta de la Mar. Entre los lemas que corean los asistentes figura el de 'No son muertos, son asesinados' y portan, además de fotografías de varias de las personas fallecidas, carteles con mensajes como 'Menos mentiras, más justicia', 'Llorca=Mazón2', 'Ni izquierdas ni derechas, queremos un gobierno que nos proteja' o 'Mazón a prisión, Consell dimisión'.