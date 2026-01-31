La manifestación 'Mazón a presó' exige "verdad y justicia" por la dana: "Lucharemos hasta el final"

La manifestación 'Mazón a presó' celebrada en Benetússer (Valencia) - JORGE GIL / EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La manifestación con el lema 'Mazón a presó', convocada por más de 200 entidades sociales, recorre este sábado las calles Benetússer (Valencia), uno de los municipios más afectados por la riada, para reclamar que el expresident deje su acta de diputado y se someta a la justicia y exigir "verdad, justicia y reparación". "No pararemos hasta el final para que haya memoria para nuestros fallecidos", han prometido.

Así lo han puesto de relieve las portavoces de las principales asociaciones de víctimas en declaraciones a los medios antes de iniciarse la protesta, que ha partido poco después de las seis de la tarde desde la Plaça de la Xapa, en Benetússer (Valencia).

Los manifestantes marchan tras una pancarta principal con el lema 'Mazón a presó' y portan otras en las que se leen mensajes como 'Consell dimisión', 'Mazón criminal', 'No son muertos son asesinatos' o 'Las nuestras de barro, las suyas de sangre'. La manifestación, con representantes de las asociaciones de damnificados a la cabeza, ha echado a andar entre aplausos y la moixeranga.

Preguntada por qué ha cambiado con la salida de Mazón como jefe del Consell y la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, Rosa Álvarez, ha lamentado que "no ha cambiado nada". "Hemos cambiado de peón, pero seguimos teniendo exactamente lo mismo: las mismas políticas. Seguimos con Carlos Mazón ocupando el mismo sitio prácticamente, de diputado autonómico, aforado, sin ir a declarar a nuestra jueza", ha comentado.

Igualmente, ha criticado la comparación con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se saldó con 46 víctimas mortales, porque "la indemnización por fallecimiento es exactamente la misma". "Es un gobierno que se caracteriza por los bulos, que hace muchísimo daño. Lo único que quieren es crispar y polarizar", ha resaltado, en referencia al Consell presidido por Pérez Llorca. En este punto, ha reprochado que, "si tanto les preocupa nuestro bienestar económico, lo único que tienen que hacer es reconocerlo y crear una línea de indemnización".

Por su parte, la portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha aseverado que "lo único que quieren es justicia" y, por tanto, "que entren en prisión". Para Gradolí, "es vergonzoso e indignante que quieran comparar un accidente ferroviario con una negligente gestión de una emergencia". "No es lo mismo un accidente que lo que pasó aquí, que fue una negligente gestión, cuando se tenía toda la información y no se avisó a la población y no se tomaron las medidas pertinentes para salvar vidas", ha apostillado.

Por ello, tal y como ha remarcado, seguirán saliendo a la calle para pedir "verdad, justicia y reparación" y "que no vuelva a pasar nunca más, que nadie tenga que morir porque haya una negligente gestión de una emergencia".

En la misma línea, Toñi García, que perdió a su hija y marido en la barrancada, ha manifestado: "Se ha premiado a un expresidente que actuó de una manera negligente, ineficaz e inepto. No hay derecho, porque es una bofetada para toda la sociedad valenciana". Dicho esto, ha reconocido que Llorca "tiene otros modales y otras formas" pero, a su juicio, "no es así en sus actos".

((Habrá ampliación))