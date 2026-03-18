El manto de la 'Geperudeta' pide con flores el cese de todas las violencias

Imagen de la confección del manto de la Virgen de los Desamparados durante la ofrenda de las Fallas 2026 en València, un grito contra la violencia y a favor de la paz siguiendo un diseño de la ilustradora Xenia Magraner. - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El manto de la Virgen de los Desamparados que se está confeccionando durante la ofrenda a la patrona de los valencianos en las Fallas de 2026 pide con miles de flores depositadas con emoción y devoción por los falleros el cese de todas las violencias y clama en favor de la paz. Esta composición sigue la propuesta elaborada para esta ocasión por ilustradora y diseñadora gráfica Xenia Magraner.

"Pide el cese de la violencia en todas sus formas y es también un grito por la paz a nivel mundial e individual", ha asegurado en declaraciones a Europa Press esta profesional, que ha lamentado "la violencia de todo tipo" que se está viviendo en la actualidad y ha remarcado que "no debería ser así".

El manto de la conocida popularmente como la 'Geperudeta' se confecciona, como cada año y por ser una flor resistente, manejable y duradera, con claveles que en esta ocasión son rojos, blancos y amarillos en menor proporción.

Aunque el dibujo que se representa es cada año un secreto que se va desvelando conforme transcurren las dos jornadas de ofrenda a la Virgen de los Desamparados --el 17 y el 18 de marzo--, Magraner ha concretado ya detalles de esta composición y su significado, dado que tras haber pasado este miércoles más de 60.000 falleros y falleras ante la imagen para depositar sus ramos se puede observar gran parte de su diseño.

La diseñadora ha explicado que cada uno de los tres colores elegidos este año expresa una parte del mensaje que pretende lanzar con el proyecto que ha elaborado. Así, ha concretado que el rojo muestra "la sangre que derrama la violencia" y el blanco, con el que se ha creado una paloma y esta tarde se están confeccionando dos lirios para representar "la protección de la Virgen y la paz".

El amarillo expresa "el camino hecho de espinas, el que se anda en las situaciones de violencia y en el que se sufre mucho" porque "es muy duro", ha comentado Xenia Magraner. Asimismo, ha manifestado que con ese color se han creado unas espinas sobre las que andan una madre y un hijo cogidos de la mano. De este modo, ha buscado representar también al "pueblo, que es el que resiste e intenta avanzar por ese camino" y sus familias.

"DIFERENTES OPINIONES"

La creadora ha considerado que su diseño, que tiene "un mensaje muy claro", está moviendo muchos sentimientos y generando muchas reacciones. "Está gustando mucho, pero hay diferentes opiniones. Me resulta muy interesante conocer qué lee la gente. Y eso es lo que me gusta del arte, que cada uno desde sus vivencias ve una cosa", ha aseverado. En este caso, ha añadido, "uno ven a la madre y al hijo; otros, la elegancia del rojo; y otros, otros detalles".

La encomienda de los Vestidores de la Virgen a Magraner, natural de la localidad valenciana de Sollana y residente desde hace años en Vancouver (Canadá) donde trabaja como ilustradora y diseñadora, surgió "después del contacto establecido en 2025" con ella, "a raíz del uso no autorizado" para la ofrenda fallera de ese año de una obra creada por esta profesional por la dana que en octubre de 2024 devastó diferentes localidades de la provincia de Valencia.

Los Vestidores de la patrona de València, que reconocieron esa circunstancia y subsanaron la polémica surgida por ella, entraron en contacto con la creadora y el diálogo establecido "desembocó en la voluntad compartida de colaborar". La iniciativa se ha materializado en el proyecto impulsado para el manto de la 'Geperudeta' en las Fallas de 2026.

Xenia Magraner, que ha asegurado también que esa circunstancia ya quedó "subsanada", ha detallado que en agosto, aprovechando una visita familiar que ella realizó a Valencia por motivos familiares, mantuvo un encuentro con los Vestidores para iniciar ese trabajo conjunto.

Tras su regreso a Canadá, siguieron en contacto y hablando tanto del diseño del manto como de las características que el dibujo debe tener por estar confeccionado con flores y teniendo en cuenta que al trabajar con "algo que está vivo" y que puede cambiar "dependiendo de la temperatura y de otras circunstancias" podrían surgir "problemas".

"Es difícil y todo un reto", ha apostillado la creadora, además de indicar que hacer las líneas del dibujo tiene su "doble dificultad de trabajo".

Xenia Magraner ha indicado también que para crear el diseño y tomar ideas ha tenido muy en cuenta las indicaciones dadas por los vestidores y, en concreto, el consejo que uno de ellos le dio: "Ponte en los zapatos de una fallera, en la piel de una fallera" pensando qué le gustaría ver y qué mensaje quisiera dar", ha concretado. "Cada uno pasa con un tipo de experiencia y de violencia" vivida y "he querido plasmar ese reflejo", ha agregado.

"UN CAMINO QUE OJALÁ SE QUEDE ABIERTO"

Preguntada por si la colaboración iniciada este año con los Vestidores de la Virgen se mantendrá para otros ejercicios falleros, la diseñadora ha señalado que no han hablado de ese asunto, pero ha indicado que ese es "un camino que ojalá se quede abierto". "Esta es una experiencia que engancha", ha afirmado.