Mar de Jávea despide su tercera edición con las actuaciones de Taburete, La La Love You y Fuzz by DJ Nano

Mar de Jávea se despide por todo lo alto tras una exitosa segunda jornada con Taburete, La La Love You y Fuzz by Dj Nano. - MAR DE JÁVEA

ALICANTE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de Mar de Jávea puso el cierre a la tercera edición del festival con un sábado que confirmó la "buena respuesta" del público y la solidez de la propuesta. El recinto de La Fontana de Xàbia volvió a llenarse para acompañar una programación que funcionó con naturalidad, en un ambiente distendido e intergeneracional, con las actuaciones de Taburete, La La Love You y Fuzz by DJ Nano.

La jornada comenzó con los espectáculos de Moni Motes, Mafalda Cardenal y Hey Kid, tres nombres que están despegando con fuerza dentro de la nueva escena y que "reflejan el relevo generacional del pop nacional" y cuyos directos encontraron una "buena respuesta" del público desde el inicio, según ha indicado la organización en un comunicado.

Más adelante, Efecto Mariposa, "una de las bandas más reconocibles del pop-rock español desde finales de los años 90", celebró sus 25 años de trayectoria con un repertorio centrado en algunos de sus temas más conocidos, en un concierto bien recibido por los asistentes.

La La Love You confirmó sobre el escenario por qué se ha convertido en "uno de los fenómenos musicales más destacados de los últimos años en España". Su directo, marcado por ese pulso inmediato del power-pop, funcionó desde el primer momento, al encadenar canciones que el público coreó de principio a fin.

Esto no es casualidad: la banda se ha consolidado como el grupo de rock y artista independiente con más oyentes mensuales del país, un dato que explica la dimensión de su conexión con una audiencia especialmente transversal, remarcan.

Taburete se encargó de uno de los momentos más esperados de la noche como cabeza de cartel del sábado, lo que confirmó su papel como uno de los grandes atractivos de esta edición.

Asimismo, Willy Bárcenas y Antón Carreño regresaban al escenario del festival tras el éxito de su participación en la primera edición, para reencontrarse con un público que volvió a responder de forma masiva.

El concierto combinó algunos de sus grandes clásicos con la presentación de temas de su nuevo álbum 'El perro que fuma', en un directo que mantuvo la energía en lo más alto y fue coreado de principio a fin.

La banda firmó una de las actuaciones más celebradas de la jornada, con un público entregado y un ambiente de euforia general que reforzó el carácter multitudinario del festival antes de dar paso al cierre de la noche con Fuzz by DJ Nano. El DJ madrileño transformó el recinto de La Fontana en una pista de baile y sus grandes hits pusieron el broche final al festival con un público eufórico.

Mar de Jávea también confirmó las fechas de su próxima edición los días 26 y 27 de marzo de 2027, lo que consolida su continuidad como una de las grandes citas musicales del Mediterráneo.

LA TERCERA EDICIÓN REFUERZA AL FESTIVAL

Con más de 16.000 asistentes a lo largo de dos jornadas y 18 horas de música en directo, la tercera edición de Mar de Jávea se afianza como una de las citas musicales más relevantes del litoral mediterráneo.

La combinación de una programación "coherente, un entorno singular y una propuesta pensada para distintos públicos" ha permitido al festival encontrar su lugar dentro del calendario cultural de la Comunitat Valenciana.

El desarrollo de Mar de Jávea ha contado con el respaldo de distintas marcas y entidades que han contribuido a completar la experiencia del público.

Durante el festival, las activaciones de Vibra Mahou estuvieron presentes como parte de la propuesta, junto a la participación de Ballantine's, Aperol Spritz, Iqos y Singularu, que acompañaron una edición que sigue creciendo en dimensión.

En el ámbito institucional, el apoyo del Ayuntamiento de Jávea (Alicante) ha resultado "determinante" para la consolidación de un proyecto que combina programación musical, proyección turística y actividad económica en la zona.