María José Molina, primera mujer que logra el premio José Ángel Guirao de la gala Festers d'Alacant por su trayectoria

ALICANTE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión de las Fiestas Patronales de San Agustín, María José Molina Birlanga, ha sido reconocida con el premio José Ángel Guirao en la 19 edición de la gala Festers d'Alacant, en homenaje a su trayectoria festera. De esta forma, se ha convertido en la primera mujer que recibe este galardón desde la primera edición de 2002.

Así lo ha destacado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado, en el que ha detallado que el acto se ha desarrollado este jueves por la tarde en el Teatro Principal, donde ha vuelto tras un paréntesis de seis años.

'Distintas tradiciones. Un mismo corazón' ha sido el lema de un espectáculo que han presentado Marina Hernández, abanderada mayor de la Federación de Moros y Cristianos de Alicante (Famyc), y Juan González, presidente de la barraca Els Chuanos.

Además, han asistido la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la corporación municipal. La edil ha resaltado que las estatuillas que se han entregado a los ganadores son originales, por vez primera, del artista de hogueras Sergio Gómez.

En ellas, ha reseñado, "se aprecia parte del universo creativo del autor". "Su diseño evoca la energía, la creatividad y la identidad cultural de las fiestas alicantinas. Encarna, en resumen, el espíritu festero de este Teatro Principal", ha añadido.

Barcala, antes de anunciar el nombre de María José Molina, ha destacado de ella sus "más de dos décadas de implicación en las fiestas, su capacidad de liderazgo en San Agustín, su compromiso con el conjunto de las fiestas y su labor social al frente de la Asociación de Vecinos la Prosperidad".

"Encarna perfectamente los valores que inspiran nuestras fiestas como son la pasión por las tradiciones, la solidaridad vecinal, la alegría compartida y una acentuada vocación de servicio", ha concluido.

Sobre el conjunto de los finalistas, ha destacado: "Constituís la esencia y la forma de ser y sentir de los alicantinos, ponéis en valor el legado recibido de vuestros predecesores aportando una identidad propia a cada una de las fiestas. Hacéis grande Alicante a través de la fiesta".

GANADORES

Respecto a los ganadores, en la categoría de Hogueras han sido distinguidos Vicente Mas Iborra (barraca Els Chuanos), a nivel individual, y el Mercado Central, en el colectivo.

Por su parte, en Semana Santa han sido distinguidos Juan Ginerés Asensi (Cofradía Cristo del Divino Amor), en modalidad individual, y la Cofradía de Nazarenos de la Santa Redención, en la colectiva.

En cuanto a Moros y Cristianos, han sido premiados Francisco Gil Navarro (Altozano), a título individual, y la peña Los Arpes (Villafranqueza-El Palamó), en el ámbito grupal.

Sobre Fiestas en Barrios y Partidas, han sido distinguidos Andrés Romero Vílchez, a nivel individual, y el barrio 400 Viviendas, en el colectivo.

Finalmente, en la categoría Tradicionales, han sido premiados, a título personal, Andrés Mas Rodríguez (Cruces de Mayo de Santa Cruz) y, a nivel colectivo, la asociación Adorna San Gabriel.