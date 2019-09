La Marina advierte que no condonar su deuda puede llevar a un embargo de cuentas: "No es poca broma"

Publicado 26/08/2019 17:00:01 CET

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general del Consorcio València 2007 (La Marina), Vicent Llorens, ha asegurado que la falta de gobierno central produce "incerteza" en cuanto a la condonación de la deuda de este espacio a la que se había comprometido el Ejecutivo, lo que, a su vez, "comporta una serie de perjuicios para el Consorcio", tanto en el ámbito de la financiación como en el judicial. En este sentido, ha apuntado que "a lo mejor un día, si no se ha condonado la deuda, habrá una sentencia firme donde se embarguen las cuentas, que no es poca broma".

Así lo ha advertido Llorens en declaraciones a Europa Press, tras una reunión mantenida este lunes en La Base de La Marina con la concejala de Acción Cultural del Ayuntamiento de València, Maite Ibáñez, para estudiar posibles puntos de colaboración.

Preguntado sobre cómo afecta la inestabilidad del Gobierno central a La Marina, ha comentado: "La falta de gobierno afecta a La Marina en la incerteza de si al final se condonará la deuda o no. El hecho de que la deuda aún esté viva comporta una serie de perjuicios para el propio Consorcio, que básicamente se pueden dividir en el ámbito judicial y financiero", ha remarcado el director general.

En cuanto al judicial, Llorens ha explicado que hay una serie de reclamaciones por parte del Tesoro, que es el que paga las cuotas del préstamo del ICO, porque el Tesoro Público de España avaló ese préstamo. "Por tanto, las cuotas impagadas del Consorcio al ICO, las paga el Tesoro pero el propio Tesoro vía Agencia Tributaria reclama a La Marina el pago de esas cuotas".

"La Marina se encuentra en un pleito contencioso-administrativo porque considera que esas cuotas las tiene que asumir el Gobierno de España y no el Consorcio, pero los tiempos judiciales no son los tiempos del poder legislativo", ha subrayado.

Por este motivo, el director general ha indicado que hasta que no haya gobierno, "la deuda no se condonará y continúa viva, pasa el tiempo y el tiempo judicial sigue su curso", por lo que ha advertido que "a lo mejor, un día si no se ha condonado la deuda, aún habrá una sentencia firme donde se embarguen las cuentas del Consorcio, que no es poca broma".

"SE PIERDEN RECURSOS AÑO TRAS AÑO"

En cuanto al aspecto financiero, Llorens ha comentado que la deuda les impide "optar a financiación pública", vía proyectos, subvenciones o préstamos.

"Las actividades que se hacen en La Marina relacionadas con la innovación, la movilidad sostenible o la inserción laboral, entre otras; podrían gestionar programas de la UE, financiación autonómica o hasta del Gobierno de España, pero al ser deudores al Tesoro por los préstamos del ICO, La Marina no puede optar a esas vías y se pierden recursos año tras año", ha argumentado.

El director del Consorcio ha puntualizado que al no aprobar la condonación por vía presupuestos, "podría tener una solución mediante un Decreto Ley, que después se convalida en el Congreso pero por informes legales se consideró que esos Decretos Ley son para asuntos de urgencia". "Dicha condonación, aunque tiene urgencias, no se consideró tan urgente como para aprobarlo por Decreto Ley y convalidarlo en el Congreso", ha matizado.

"OPTIMISMO"

Por este motivo, aunque Llorens ha señalado las "grandes incertezas como la deuda", se ha mostrado "optimista", ya que cree que "se resolverá" porque "todos los partidos consideran que es de justicia que el Gobierno de España asuma el préstamo del ICO". Una condonación que ha afirmado que les permitiría "trabajar sin incertezas de carácter judicial y poder acceder a financiamiento público de programas europeos, estatales o autonómicos".

Al mismo tiempo también ha incidido en que también tienen pendiente resolver "el producto financiero que La Marina tenía con el Santander y después le vendió a TCA", algo para lo que ha asegurado que tienen "los instrumentos para resolver esa situación".

"Si se resuelve lo del TCA pues todos los meses La Marina dejará de tener embargados 80.000 euros, que nos embargan ahora por esa parte del préstamo, que no se va a pagar seguramente y 80.000 euros mensuales es una cantidad importante", ha subrayado.