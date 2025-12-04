El MARQ recibe el Premio Maiosonnave de la UA por su "labor divulgadora, inclusiva y formativa"

El MARQ recibe el XXIV Premio Maiosonnave de la UA por su "labor divulgadora, inclusiva y formativa" - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha recogido el Premio Maisonnave que ha concedido la Universidad de Alicante (UA) al Museo Arqueológico Provincial (MARQ) por "su relevante labor científica y divulgadora, por su implicación en la formación preuniversitaria y universitaria, por su compromiso con la accesibilidad y la inclusión" y "por su proyección internacional".

Durante la XXIV edición de este galardón, cuyo acto de entrega se ha celebrado este miércoles por la noche en la Sala de Conferencias de la Sede Ciudad de Alicante, el responsable provincial ha mostrado su "profunda satisfacción" por el hecho de que este premio recaiga en el MARQ, "una institución que forma parte esencial de esta Diputación y, sobre todo, del corazón cultural de toda la provincia".

Asimismo, el presidente ha indicado que, desde su creación, el MARQ ha sido "un referente en la forma de entender la arqueología y la museografía", al tiempo que ha asegurado que no es únicamente un museo, "es un espacio vivo de conocimiento, de investigación científica y de difusión de nuestro patrimonio", según ha informado la institución provincial en un comunicado.

"Con una vocación profundamente educativa, el MARQ ha sabido acercar la arqueología a la sociedad, y especialmente a las generaciones más jóvenes, gracias a un lenguaje accesible, moderno y profundamente humano", ha insistido Toni Pérez, quien ha manifestado que "más allá" de los galardones "lo que realmente define al MARQ es su capacidad de generar vínculos entre pasado y presente, entre conocimiento y ciudadanía, entre arqueología y ciudadanía".

"EXCELENCIA PROFESIONAL"

En este punto, el responsable institucional ha resaltado el "orgullo" que manifiesta la Diputación por el museo y por el equipo humano que lo integra, al que ha felicitado expresamente por su "excelencia profesional" y por la "pasión" que pone en cada proyecto.

"Este Premio Maisonnave es, por tanto, un merecido reconocimiento y también un estímulo para seguir avanzando, innovando y demostrando que la cultura es una inversión imprescindible para la cohesión social y el desarrollo de nuestras comunidades", ha insistido.

El evento ha contado con la presencia de la rectora de la UA, Amparo Navarro; el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro; el director del MARQ, Manuel Olcina, y el director gerente de la Fundación MARQ CV, Josep Alberto Cortés, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Pérez también ha agradecido a la UA su "compromiso" con este premio que pone en valor el trabajo "riguroso, innovador y comprometido que se desarrolla desde las instituciones públicas, al tiempo que recuerda que el conocimiento compartido es la mejor herramienta para crecer como sociedad".

"Este premio reafirma la importancia de una colaboración estrecha y continuada entre el ámbito académico e institucional, una alianza imprescindible para construir un futuro basado en la investigación, la cultura y la igualdad de oportunidades", ha concluido el presidente de la Diputación alicantina.