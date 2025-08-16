Martínez Mus, sobre el Corredor Mediterráneo: "Óscar Puente nos ha dicho tantos plazos que ya no me creo ninguno"

Lamenta que si el plan 2025-2030 de la red de Cercanías "tiene el mismo éxito que el anterior es para llorar"

VALÈNCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha asegurado sobre el ministro de Transportes que "los plazos de Óscar Puente para el Corredor Mediterráneo dependen de la semana, porque cada semana pueden cambiar". "Nos ha dicho tantos, que ya no me creo ninguno", ha reprochado.

Martínez Mus, en una entrevista concedida a Europa Press, ha criticado que Puente "desestimaba cualquier soterramiento de las vías en Alfafar-Benetússer, que es una reclamación histórica, porque tardaría mucho tiempo" cuando algunos puntos de esta infraestructura están "más avanzados" de lo que está el Corredor Mediterráneo, en el que "sí se atreve a poner plazos".

En esa línea, ha lamentado que la parte que tiene que ver con el trazado entre València y Castellón y todo lo relacionado con el túnel pasante está "prácticamente a cero". De hecho, ha asegurado que le "sorprendió" en la última reunión del Parque Central que "todavía estábamos pensando dónde exactamente iba colocada la estación soterrada. Si no sabemos dónde va la estación, ¿cómo vamos a saber cómo va a ser el túnel?", ha comentado.

Sobre el nudo de La Encina, ha apuntado que "han empezado ahora las expropiaciones en una infraestructura así", cuando es "básico para el Corredor Mediterráneo". "Si todavía han empezado ahora a tramitar las expropiaciones, ¿cuándo es la recta final de esa obra? ¿Tres años? Me parece irreal", ha vaticinado.

El conseller ha criticado que "ya nos hemos acostumbrado a los dibujos, a los PowerPoint y a las ventas de imagen, pero de contenido seguimos sin ver un contenido real y un ritmo razonable".

INTERÉS COMERCIAL POR LA INTERMODAL DE SAGUNTO

En contraposición, ha destacado que desde la Generalitat llevan "los deberes hechos" con la Plataforma Intermodal de Sagunto, de 98 millones de euros, que "está ya prácticamente concluida". "Ojalá tuviéramos el mismo ritmo de trabajo en el Ministerio porque se notaría mucho", ha agregado.

Según el conseller, la Plataforma Intermodal de Sagunto "ha generado un perfil propio", más allá de la gigafactoría de celdas de baterías de PowerCo que se construye en Parc Sagunt II, y está despertando "un creciente interés" entre posibles clientes y operadores.

Según Martínez Mus, se ha ido "generando ilusión, iniciativa y un polo de atracción y una capacidad de atraer inversiones en esa zona geográfica que hay alrededor de Sagunt, que tiene mucho que ver con esa estación". Así lo constataron, según ha explicado, en la reciente feria Transport Logistic de Múnich.

Sobre las obras de urbanización y en el entorno de Pac Sagunt II, el conseller ha afirmado que "el ritmo de ejecución se ha ido modulando también acompasado con PowerCo". "En algún momento, incluso nos hemos anticipado a la expectativa de PowerCo, hemos mejorado los ritmos", ha recalcado.

UN PLAN DE CERCANÍAS "PARA LLORAR"

En cuanto al nuevo plan de Cercanías 2025-2030, Martínez Mus ha criticado que "el anterior no se ejecutó" y que "ya estamos hablando de otro sin que se haya cumplido prácticamente nada del inicial". "Si tiene el mismo éxito que el anterior, pues para llorar", ha valorado.

Martínez Mus ha puesto el foco en el servicio del área metropolitana de València, que necesita "mucha mejoría" y ha añadido que "no tiene explicación alguna que a estas alturas del siglo XXI tengamos líneas que hacen el servicio metropolitano y no estén ni electrificadas".

En el mismo sentido, ha afirmado: "Sigue sorprendiéndome que tengamos de Alicante hacia abajo un servicio decimonónico de tren, de Castellón hacia arriba también".