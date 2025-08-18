Martínez Mus: "Lo que nos ha demostrado el 29O es que tenemos mucho margen de mejora en la movilidad de Valencia"

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, durante una entrevista para Europa Press, a 21 de julio de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

Mus ve "difícil" aumentar frecuencias en Metrovalencia porque requiere "obras cuantiosas" y financiación

El conseller de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, ha indicado que "hay muchas necesidades que deberían ser cubiertas para poder aumentar las frecuencias" de Metrovalencia, como duplicaciones de vía y soterramientos que "son obras cuantiosas y que no se pueden acometer si no tienes una cierta salud financiera que con la financiación que tenemos es difícil".

"Mejorar la movilidad en el área metropolitana de Valencia es un reto, ya lo era antes del 29 de octubre. Lo que nos ha demostrado el 29 de octubre es que tenemos mucho margen de mejora y ahí todos nos tenemos que poner las pilas", ha reconocido, en una entrevista concedida a Europa Press.

Preguntado por las críticas del Comité de Empresa de FGV y de la oposición sobre las condiciones del servicio tras la recuperación total en la zona sur de la red, Mus ha manifestado: "Benditas críticas porque hay red. Hay metro y, como hay metro, hay problemas de funcionamiento. El 26 de junio no había retrasos con los metros, ni problemas con horario ni con las frecuencias porque no había metro directamente".

En cualquier caso, ha asegurado que "no hay nada que comprometa la seguridad, pero sí hay retrasos o hay funcionamientos que afinar". Ha insistido en que "los problemas ordinarios en el servicio del metro" responden a la naturaleza de unas instalaciones "prácticamente nuevas", que "han tenido que estrenarse" y "pasar las novatadas que pasas en cualquier instalación nueva".

Respecto al acceso de bicicletas y patinetes, ha distinguido entre ambos modos de transporte. Sobre los patineres, "hay un debate que habrá que resolver" porque "ya no queda prácticamente ningún transporte público en España que los admita por el riesgo". Respecto a las bicicletas, los planes de la Conselleria son "en el nuevo curso ya modificar la normativa para ser más flexibles".

MEJORAS LIGADAS A LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED

Más allá de la dana, sobre la posibilidad de mejoras en las frecuencias del metro, Martínez Mus ha explicado que "eso va muy ligado a la infraestructura": "Donde hay una vía única es más difícil. Donde hay doble vía, es más fácil. Hay sitios donde no se pueden aumentar frecuencias si no duplicas la vía y eso es una inversión importante".

Por ejemplo, en el caso de la Línea 2 que une Torrent, Paterna y Llíria, hay vía única, como también en algunos tramos de la Línea 3. "Necesitamos duplicar todas esas líneas, que hay unas cuantas que todavía van en vía única. Además, por los recorridos que hacen, hay sitios donde se puede y sitios donde no. La zona de cruzar la Canyada, eso está encastrad la vía entre casas. Pero la zona del Alboraya, por ejemplo, sí que tiene hueco. Meter una segunda vía en determinados tramos sin soterrar toda la conducción es imposible, y soterrar vale bastante", ha expuesto Martínez Mus.

En este sentido, ha asegurado que "no es una cuestión de poner más servicios ni más conductores, sino que la infraestructura tiene el límite que tiene". No obstante, la Conselleria también espera un impulso con la incorporación de los nuevos trenes fabricados por Stadler, que llegarán a partir de finales de este año o principales del que viene.

El conseller ha lamentado las dificultades para afrontar todas las inversiones necesarias: "Tenemos un déficit estructural que año a año va colocándonos piedras en la mochila y la mochila cada año pesa mucho".

Asimismo, Martínez Mus también ha apuntado a la coordinación entre la Autoridad de Transporte Metropolitano y Cercanías: "Solo con mejorar la coordinación entre todos estos servicios ya tal vez ayudaría. Que no dupliquemos o que no hagamos planificaciones que se puedan solapar y que cada uno ponga el tiro donde sabe que va a acertar a la diana. Solo con eso conseguiríamos mejora".

FIN DE LA GRATUIDAD PARA MENORES DE 31

Preguntado por la finalización de la gratuidad de Metrovalencia para menores de 31 años, el conseller ha subrayado que la Generalitat se ha "ido acoplando a la propia herramienta que ha establecido el Ministerio con sus ayudas".

Además, ha añadido que "era necesario acometer ese esfuerzo económico que supone dotar de la posibilidad de transporte gratuito a los 400.000 usuarios que pueden venir de los municipios más afectados en la dana, que han perdido más del 5% de su censo de vehículos". El titular de Infraestructuras ha destacado que "las tarifas siguen siendo de las más baratas de toda España. También para la gente entre 14 y 31 años, que son los que más pueden haber notado la diferencia".

Sobre la polémica de que las personas acogidas al bono para jóvenes tuvieran que adquirir un título de plástico personalizado a pocas semanas de terminarse la gratuidad, Martínez Mus ha defendido que "la tarjeta es la misma y vale igual ahora". "Es un título que soporta la tarifa que quieras ponerle" y "era necesario tenerla porque necesitábamos un soporte de seguridad. El cartoncito con el nombre puesto a mano no era una herramienta útil ni controlable y era necesario sustituirla por una tarjeta", ha remarcado.

"HOJA DE RUTA INTACTA" PARA AMPLIAR METROVALENCIA

Preguntado por los planes de expansión de Metrovalencia, Mus ha mantenido que "la hoja de ruta sigue intacta" y que las ampliaciones de las líneas 10, 11 y 12 "sigue su tramitación". En este momento, los proyectos de las líneas 11 y 12 están en la fase de elaboración del informe de alegaciones definitivo. Una vez presentado tras el verano, la Generalitat elaborará el proyecto constructivo definitivo lo que permitiría licitar las obras. Martínez Mus ha detallado que "la ampliación de la línea 10 está con el estudio previo terminado ya".

Fuera de Valencia, sobre la ampliación del TRAM de Castellón hasta Vila-real y Almassora, "también está ya adjudicado el estudio previo que estará a punto de terminar", igual que en caso de la línea del Campello del TRAM de Alicante, ha apuntado el conseller.

Finalmente, ha justificado la ejecución de obras en puntos como Marítim durante el verano en base la afluencia de usuarios: "Se ha mirado cuál era la época del año donde menos usuarios había y por desgracia para los que no usan para ir a la playa era esta. Pero era la época que numéricamente era cuando menos usuarios había".