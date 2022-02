Marzà: "Cuando nos digan que podemos liberarnos de mascarillas en espacios abiertos se aplicará a los centros"

CASTELLÓ, 8 Feb. (EUROPA PRESS) - -

El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha señalado este martes que están a la espera de que la Comisión de Sanidad a nivel de Ministerio les de oficialmente el acuerdo sobre la no obligatoriedad de usar mascarilla en los espacios abiertos para poder aplicarlo también a los centros educativos. "Nada más nos comuniquen que podemos liberarnos de las mascarillas en los espacios abiertos, se actualizarás las normativas para que también pueda hacerse en los centros educativos", ha dicho.

Marzà ha realizado estas declaraciones ante los medios durante la visita que ha realizado a las obras de construcción del nuevo CEIP Vicent Marçà de Castelló de la Plana al ser preguntado al respecto.

Según ha dicho, esta cuestión depende, como siempre, de las autoridades sanitarias. "Hasta el momento no tenemos constancia oficial de ese acuerdo y hasta que no se produzca no podremos aplicarlo, pero nada más esté lo aplicaremos", ha insistido el conseller.

"Pensamos que ya va siendo hora de que los niños puedan estar sin el uso la mascarilla al aire libre", ha apuntado Marzà, quien ha recordado que la Conselleria adaptará los planes de contingencia a las neceisades y a lo que digan las autoridades sanitarias en cada momento.

"Hemos reforzado las plantillas y hemos dotado de más recursos a los centros educativos, y las comunidades educativas han respondido de forma espectacular, incluso en esta última situación de la pandemia en que había tanta positividad fuera de los centros educativos han respondido de forma magnífica", ha añadido.

El conseller considera que si toda la gente hiciera fuera lo que hacen los niños y los docentes dentro de los centros educativos, no se estaría en los niveles de contagio que ha habido.