Marzo fue un mes frío y muy húmedo en la Comunitat Valenciana, con una media de 10,5ºC y casi 100 l/m2

Archivo - Quinta mascletá a cargo de Pirotecnia Zaragozana bajo la lluvia durante el montaje de las Fallas 2026 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mes de marzo de 2026 ha sido frío y muy húmedo en la Comunitat Valenciana. La temperatura media, 10,5 grados, fue 0,8°C inferior a la de la climatología de referencia (11,3ºC) y la precipitación acumulada fue de 97,4 litros por metro cuadrado, el doble que la del promedio climático del periodo 1991-2020 (48.7 l/m2).

Es el mes que ha tenido la anomalía fría más acusada en la Comunitat Valenciana desde febrero de 2023, hace más de tres años. Los dos últimos meses con carácter frío fueron los dos últimos meses de marzo, aunque marzo de 2026 fue algo más frío que el de 2025, según el balance mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas tuvieron un carácter muy frío, con una anomalía de -1,2ºC, y las mínimas tuvieron un carácter frío, con una anomalía de -0,3ºC. La causa de esta gran diferencia se explica por la gran nubosidad y escasa insolación que hubo durante los temporales de la primera mitad del mes, lo que dio lugar a una baja amplitud térmica (diferencia entre máximas y mínimas).

La temperatura más alta se registró el día 25, con 26,4°C en Carcaixent (Valencia). Es muy poco frecuente en la Comunitat Valenciana que ningún observatorio supere los 27°C en un mes de marzo; de hecho, en este siglo solo ocurrió en 2022. La noche más fría fue la del día 30, casi al final del mes, con -3,5°C en Fontanars dels Alforins, -2,8ºC en Chiva y -1,9ºC en Ademuz, en la provincia de Valencia.

Por su parte, la precipitación acumulada fue de 97,4 l/m2, el doble que la del promedio climático del periodo 1991-2020 (48,7 l/m2). Globalmente, el mes se califica como muy húmedo y es el décimo marzo con más precipitación acumulada desde 1950.

Hasta 2014, la precipitación media de marzo (1950-2014) era de 38,8 l/m2. En 2015 se registró un histórico temporal que afectó sobre todo a Castellón, tras lo que hubo otros meses de marzo extremadamente húmedos en 2022 y 2025 y muy húmedos en 2017, 2020 y 2026. Por tanto, la precipitación media de marzo en los últimos 12 años ha pasado a 92,2 l/m2.

Por provincias, marzo de 2026 tuvo un carácter muy húmedo en Castellón y Alicante y húmedo en Valencia. El mes se califica como extremadamente húmedo o muy húmedo en el 73% del territorio valenciano, que abarca toda la provincia de Castellón y gran parte de Alicante. Fue húmedo en el 24% del territorio y pluviométricamente normal en el 3% restante, situado en zonas del litoral de Valencia y en el Rincón de Ademuz.

DOS TEMPORALES AL INICIO DEL MES

Las precipitaciones se acumularon durante la primera decena del mes en dos temporales de lluvias generalizadas centrados en los días 5 y 10. El primer temporal fue provocado por la borrasca Regina, que dejó el día 5 precipitaciones generalizadas de intensidad moderada, salvo en el sur de Valencia y norte de Alicante.

El segundo temporal de marzo se produjo el día 10 y afectó sobre todo a Alicante. A primera hora de la mañana se registró una tormenta de intensidad muy fuerte en Elx, donde se registraron 77,4 l/m2, cuales 45,2 de ellos en una hora entre las 7.40 y las 8.40 horas.

Los acumulados más altos, superiores a 200 l/m2, se registraron en el norte de Castellón, en la zona de Catí y Sant Mateu y en las sierras del litoral sur de Valencia y norte de Alicante. En el otro extremo, en observatorios del Rincón de Ademuz y la Serranía, el total mensual fue inferior a 40 l/m2.