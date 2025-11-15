Más de 1.350 jóvenes disfrutan de ocio basado en la realidad virtual en la I feria 'Virtuart'

Más De 1350 Jóvenes Disfrutan De La I Feria "Virtuart" De Castellón Impulsada Por La Concejalía De Juventud - AYUNTAMUEBTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plaza Huerto Sogueros de Castelló de la Plana ha acogido este sábado la I feria 'Virtuart', dirigida a los jóvenes desde los 12 y hasta los 30 años, y que ha reunido a más de 1.350 personas.

Se trata de una propuesta de ocio juvenil basada en la realidad virtual e impulsada desde la concejalía de Juventud del Ayuntamiento.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha visitado el encuentro, que ha contado con simuladores, música, zona gaming, arte inmersivo o robótica, entre otras actividades.

Durante su visita, en la que ha estado acompañada del concejal de Juventud, Cristian Ramírez, la primera edil se ha referido al "acierto de la convocatoria que ha despertado el interés de muchos jóvenes atraídos por la tecnología, a la vista de las inscripciones gratuitas que se han registrado para participar en las múltiples actividades".

El edil del área ha señalado que "este proyecto une el arte, la cultura, la tecnología y la realidad virtual". "Es una gran oferta que está en consonancia con las demandas en materia de ocio del público joven", ha agregado.

Entre las propuestas más llamativas se encuentra un robot humanoide. También se ha contado con una zona con simuladores de realidad inmersiva con un coche, una moto, un simulador de vuelo, uno de montañas rusas y un shooter. Otra zona está dedicada a la música, con instrumentos que parecen traídos del futuro como son un arpa láser, una batería invisible y otros instrumentos que permiten componer creaciones musicales, además de una zona de Dj virtual.

También hay un espacio dedicado al graffiti virtual, donde se pueden realizar obras artísticas sin necesidad de utilizar o manchar soportes y paredes. Otras zonas acogen actividades de escape room, una con viajes a museos y obras arquitectónicas del mundo.