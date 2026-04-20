Más de 1.600 jóvenes valencianos se suben al escenario en la 13 Trobada de Teatre Jove - TROBADA DE TEATRE JOVE

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La decimotercera edición de la Trobada de Teatre Jove, iniciativa de Inestable y Carnet Jove-IVAJ, se celebrará hasta el 8 de mayo en Alicante, Castelló de la Plana y València y llegará a más de 1.600 jóvenes de la Comunitat Valenciana.

El encuentro es un proyecto que desde hace 13 años ofrece experiencias teatrales a la adolescencia y a la juventud para que se consoliden como fuente de conocimiento, "enriquecimiento personal" y como vehículo de aproximación a las artes escénicas para fomentar la creación de nuevos espectadores y de nuevos usuarios de la cultura, según ha señalado la organización en un comunicado.

En números, la decimotercera edición se concreta en: 1.623 jóvenes asistentes inscritos, 41 grupos que representan, otros 33 que asisten inicialmente como público, 70 talleres didácticos (cinco por jornada), 14 dinámicas de fin de fiesta y más de 30 profesionales de las artes escénicas implicados.

Un año más, la Trobada convoca en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante a los primeros grupos de jóvenes que disfrutarán de una jornada de convivencia alrededor de las artes escénicas hasta el viernes 24 de abril.

Posteriormente, desde el 27 y hasta el 30 de abril, el proyecto tendrá lugar en el Teatre Raval de Castelló y, finalmente, la siguiente semana, será València la sede del proyecto desde el 4 al 8 de mayo.

"La Trobada de Teatre Jove permite comprobar la vigorosa vida teatral de los centros educativos de la Comunitat Valenciana. Cada vez son más los centros de Secundaria que ofrecen formación en artes escénicas al alumnado de la ESO, pues la oferta de optativas es más amplia que en el resto de territorios del país", han comentado dos de los coordinadores del proyecto, Maribel Bayona y Rafa Palomares.

Ambos también trabajan junto con Marc Escrig i Ernesto Martín en la organización de cada una de estas 14 jornadas de convivencia y de esta celebración de la educación artística.

Además, han apuntado desde la coordinación del proyecto que "no solo es una cuestión de cantidad, sino que la calidad de los trabajos escénicos que año tras año se exhiben en la Trobada, especialmente los de docentes que año tras año repiten con su alumnado para actuar en los teatros profesionales que ofrece el proyecto".

"La experiencia acumulada deviene en saber hacer teatral y didáctico. De hecho, son bastantes los que nos acompañan desde el inicio de esta iniciativa, a los que estamos especialmente agradecidos de su confianza convertida ya en amistad", han explicado.

PROFESORES COMO MEDIADORES

Asimismo, han añadido que es "evidente que, sin los profesores como mediadores entre la juventud y la Trobada, el proyecto no gozaría del éxito en la inscripción que tiene, ya que a los pocos días de la apertura del periodo de inscripción por el mes de septiembre, el calendario de exhibición y del público asistente se completa".

Cada una de las jornadas está dividida en exhibición, talleres y una dinámica grupal. Asimismo, han asegurado que la planificación diaria "favorece la convivencia" entre jóvenes interesados en su formación artística.

"La idea del teatro en la educación no es formar actores y actrices, aunque sí conocemos algunos jóvenes intérpretes profesionales que pasaron como adolescentes por la Trobada, sino ofrecer recursos propios del teatro a la formación integral del alumnado, además, de ofrecer la posibilidad de tener experiencias artísticas y saborear su fuerza", han afirmado.

FORMACIÓN EN ESPAI INESTABLE

Además, las tres semanas de la Trobada se complementan con una jornada de formación en didáctica de las artes escénicas para docentes el sábado 9 de mayo en València, en el mismo Espai Inestable.

Esta jornada está organiza por el Máster en Teatro Aplicado (UV), el propio Inestable y Cefire Valencia, y mantiene como objetivo reunir al colectivo de profesorado "más implicado" con las artes escénicas en la educación para compartir ideas y recursos para continuar su práctica docente en este ámbito.

La 13ª Trobada de Teatre Jove está financiada por el Carnet Jove-IVAJ, institución que ha permitido desde la quinta edición hacer llegar esta iniciativa, originaria de Inestable, a las ciudades de Castelló de la Plana y de Alicante.

Este proyecto "no sería posible" sin la participación y la colaboración de otras instituciones "comprometidas" con el teatro, la educación y la juventud como Teatre de Caixó de Castelló, Proyectos Teentheatre de Alicante, Máster en Teatro Aplicado (UV), AVEC Teatre, la Regidoria de Cultura d'Alacant, CCOO de Comarques del Nord, la Federació d'Ensenyament de CCOO del PV, Ajuntament de Castelló, la Diputació de Castelló, Les Aules Espai Cultural Obert y el Col·legi Territorial d'Arquitectes de Castelló.

"Las instituciones públicas que nos apoyan año tras año en este viaje son organizaciones que saben la importancia de la educación para crear oportunidades futuras a los jóvenes y una sociedad presente y futura mejor", han destacado los organizadores de la Trobada.