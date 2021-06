Más de 3.000 agentes se desplegarán en las playas valencianas para evitar botellones y fiestas en la Noche de San Juan

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 3.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se desplegarán en el litoral de la Comunitat Valenciana para evitar aglomeraciones y la celebración de botellones y fiestas en las playas durante la Noche de San Juan. A estos efectivos se sumarán las policías locales y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana.

Así lo han explicado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, y la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, tras la reunión de coordinación del dispositivo de seguridad. También han asistido el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José María Ángel; la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP); los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Unidad Adscrita en la Comunitat; así como las tres subdelegaciones del Gobierno en Alicante, Castellón y Valencia.

En el encuentro se ha acordado remitir una circular a los ayuntamientos, a través de la FVMP, para recordarles que se deben tomar las medidas adecuadas orientadas al cierre de playas y otros espacios tradicionales de celebración durante la noche de San Juan y pedirles que hagan un llamamiento a la "responsabilidad, precaución y cautela" de la ciudadanía.

En este sentido, la consellera Bravo ha remarcado que "la mayor parte de poblaciones costeras cerrarán sus playas a partir de las 19.00 horas", a excepción de las localidades de Torrevieja, Benissa, Moraira y Xàbia, en la provincia de Alicante.

"Es muy importante que todas las juntas locales de seguridad que se han convocado durante estos días han acordado, de forma generalizada, el cierre de las playas", ha celebrado, al tiempo que ha destacado que, "de esta forma, se va a evitar que grandes aglomeraciones de personas lleguen a la playa".

Asimismo, la Policía Nacional desplegará la unidad de caballería en el litoral de València y constituirá un puesto de mando avanzado (PMA) en la playa de la Malvarrosa para coordinar los dispositivos de València, Sagunt y Gandia. Por su parte, la Guardia Civil realizará controles de acceso, así como de alcoholemia y de sustancias estupefacientes en las playas.

Bravo ha subrayado que la Policía de la Generalitat "multiplicará por cuatro sus efectivos para evitar aglomeraciones" durante la noche del próximo miércoles 23, porque, ha resaltado, "el virus sigue ahí" y, "aunque estamos en la recta final para ver ya la luz al final del túnel, necesitamos seguir exigiendo responsabilidad".

"Aunque estamos mucho mejor y somos la comunidad más segura, hay que hacer un llamamiento a la juventud para que siga siendo igual de responsable que ha sido a lo largo de tantos meses", ha pedido y ha instado a los jóvenes "ese comportamiento cívico que han demostrado y por el que estamos orgullosos de ellos".

"LOS BOTELLONES ESTÁN PROHIBIDOS"

La consellera ha indicado que "las reuniones de personas no están prohibidas porque se ha levantado el estado de alarma y no hay medidas que afecten a los derechos fundamentales". No obstante, ha puntualizado que "los botellones están prohibidos siempre, antes y después de la pandemia".

En esta línea, ha recordado que "los establecimientos de ocio tienen que cerrar a las 2.00 horas y que el interior sigue teniendo un aforo limitado" y ha insistido en que "las ordenanzas municipales y la resolución de Sanidad prohíben la celebración de fiestas con bebidas en los espacios públicos".

Por su parte, Calero ha expresado que "hay que tener mucha precaución y ser responsables para no tirar por tierra todo el gran trabajo que se ha hecho durante todo el año". "Es imprescindible que sigamos pensando que el virus está ahí", ha apostillado.

La delegada del Gobierno en la Comunitat ha reconocido que "la gente tiene ganas de salir", pero ha pedido a la ciudadanía que cumpla "las pocas normas que nos quedan ya".

"Esperamos que jóvenes y no tan jóvenes sigamos ejerciendo esa responsabilidad para seguir avanzando hacia un verano seguro y tranquilo", ha manifestado.

Finalmente, ha resaltado que los 3.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que se desplegarán este miércoles por las playas de la Comunitat "estarán trabajando para preservar la seguridad de todos, no por otra cosa".