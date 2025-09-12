Más de 40 propuestas de teatro, circo, música, cine y danza centran la oferta del Arniches hasta diciembre - GVA

ALICANTE, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), abre en Alicante la temporada 2025-2026 del Arniches con 40 actividades de teatro, circo, música, cine y danza entre octubre y diciembre.

De esta forma lo han señalado este viernes la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, y la delegada territorial del IVC en Alicante, Alicia Garijo, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En concreto, la temporada arranca con 17 representaciones de teatro, cuatro de danza, un concierto, cuatro de circo, un musical, una sesión de Club Arniches, nueve de cine y siete jornadas de campaña escolar, además de las colaboraciones con otros festivales e instituciones. 14 de las compañías que pasarán hasta diciembre por el Arniches son valencianas.

Tébar ha destacado en su intervención "el valor del Teatre Arniches, que es el único espacio propio del IVC en Alicante, por la coherencia en la línea de programación, la alta calidad de las propuestas y la apuesta, siempre poderosa, por una programación familiar estable que, durante toda la temporada, trae a Alicante espectáculos de gran relevancia, premiados y reconocidos por los principales festivales del Estado".

En este primer trimestre de programación, el Arniches acogerá dos estrenos absolutos: uno de ellos, la producción propia del IVC 'Los días lentos', obra escrita y dirigida por la alicantina Lola Blasco, coincidiendo con la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, y otro de Wako Danza, compañía alicantina.

Por su parte, Garijo ha expresado su "satisfacción" por presentar este catálogo que, según apunta, "sigue apostando por la máxima calidad con propuestas originales, diversas e inspiradoras". "Nos reafirmamos en la especial mirada al público familiar, así como en el apoyo a compañías valencianas, y ponemos en marcha una nueva campaña escolar".

"Además, le damos continuidad a nuestro Club Arniches tras la gran acogida que tuvo la iniciativa la temporada pasada", ha apuntado la delegada del IVC en Alicante, que ha detallado que esta edición se pondrá en marcha, por primera vez, con la colaboración de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

El Teatre Arniches mantiene colaboraciones con festivales escénicos organizados por diferentes instituciones y asociaciones. Durante este trimestre, estarán presentes Circarte, la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, Festitíteres, Escena Erasmus, Premi de Teatre Breu en Valencià Evarist Garcia de la Diputación de Alicante y, por primera vez, la Gala Alicante Smartphone Film Festival.

ABONOS Y DESCUENTOS

Con el fin de "seguir generando cultura accesible", el Arniches ofrece tres modalidades de abono: el Gran Abonament, que ofrece 12 espectáculos por 96 euros; el Abonament Jove, para jóvenes de hasta 30 años, que disfrutarán de estos 12 espectáculos al precio de 36 euros, y el Abonament a la Carta, que permite elegir seis espectáculos por 54 euros. También se mantienen descuentos habituales y las promociones de cinco por cuatro en el ciclo 'Som menuts'.

El viernes 10 de octubre, el Arniches arranca su programación escénica con la compañía valenciana Yapadú y el espectáculo 'Afectuosamente suyo, Jack'. El sábado la música es la protagonista de la mano de Las Lloronas, una agrupación belga, integrada por tres voces, acompañadas de guitarra, clarinete y violonchelo que se inspiran en el folklore hispano y la poesía urbana.

El Arniches se reencuentra con la danza el sábado 18 con 'Habitación 444' de Hotel Col·lectiu Escènic, una pieza de Lorena Nogal, Premio Nacional de Danza 2024.

El 24 de octubre se representa 'Vulcano', una producción del Centro Dramático Nacional, escrita por Victoria Szpunberg y dirigida por Andrea Jiménez, dos de los nombres "más relevantes del teatro español contemporáneo".

Además, el sábado 25, será el turno del talento valenciano con la compañía Hongaresa Teatre, que ofrecerá 'Encendidas', un espectáculo sobre la poeta alicantina Paca Aguirre. Se va a presentar en el Arniches coincidiendo con la exposición dedicada a Lorenzo Aguirre, padre de Paca, y que está expuesta en el MUBAG. Por esta razón, en colaboración con este museo, se podrá disfrutar de una visita guiada el domingo 26 a las 12.00 horas.

'SOM MENUTS'

Por su parte, el domingo 26 de octubre, 'Som menuts' da el pistoletazo de salida a la programación familiar con Ganso y su 'Welcome and sorry'. Esta función está enmarcada dentro de las propuestas del festival CircArte.

Además, el 1 de noviembre será la gala IX Nit del Circ Valencià, organizada por la Asociación Profesional de Circo de la Comunitat Valenciana (APCCV) y el IVC.

El IVC estrenará en Alicante su última producción propia, en el marco de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. Se trata de 'Los días lentos', está escrita y dirigida por la alicantina Lola Blasco, Premio Nacional en Literatura Dramática en 2016.

El Arniches será la sede "con mayor presencia" en La Muestra de Teatro de 2025 del INAEM con el apoyo de la Diputación de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, SGAE y el IVC. La muestra transcurrirá del 7 al 14 de noviembre en Alicante, que acogerá ocho sesiones. Como novedadaño, el evento y el teatro colaboran en la primera de las sesiones Club Arniches.

El circo irrumpirá el sábado 15 de noviembre, con la compañía Caí y 'Masa madre', un espectáculo recomendado por La Red Española de Teatros, dentro del ciclo 'I per a tots', dirigido a todos los públicos.

Tras la muestra, el sábado 22 de noviembre, 'Thauma' llegará a Alicante habiendo cosechado, entre otros, el Max al mejor diseño de espacio o el Premi Teatre Barcelona de 2024 al mejor espectáculo de escena híbrida.

El viernes 28 de noviembre será el turno de una de las compañías "más reconocidas" del teatro valenciano, Pont Flotant, que presentará 'Adolescència infinita', un espectáculo "que mira a los jóvenes y adolescentes" con un "lenguaje único". La "veterana" coreógrafa y bailarina Isabel Vázquez presentará la pieza de danza 'Zambra' el día 29.

En diciembre, la compañía alicantina Col·lectiu Intermitent ofrecerá la comedia 'Tres tristos traumes', de Pasqual Alapont, el día 5. Por su parte, el IVC volverá a colaborar con el Proyecto Teatral Europeo Escena Erasmus de la Universitat de València (UV) y ofrecerá el viernes 12 la pieza 'Un instant de bellesa', que trata sobre la dana que arrasó parte del territorio valenciano en 2024. Asimismo, la compañía alicantina Wako Danza ofrecerá el 19 el estreno absoluto de 'Fuga'.

'NADAL AL ARNICHES'

El ciclo 'Nadal al Arniches' planteará este año tres propuestas que arrancarán el 20 de diciembre con la pieza de circo 'Ákri' de Manel Rosés. Es un solo de circo de un acróbata y una escalera que explora el concepto de linde. La "singularidad" del proyecto radica en la mezcla de disciplinas: teatro, manipulación de objetos, movimiento acrobático y 'clown'. Es un espectáculo multipremiado para todas las edades.

El último fin de semana del año tendrá sello valenciano. El 27 de diciembre, la compañía Marea Danza presentará 'On està Alicia?', una mirada diferente, traducida al lenguaje de la danza, del tradicional cuento de Lewis Carroll. El Arniches despedirá 2025 con el musical 'Viaje a Oz, el musical', de Trencadís, que ofrece su "original visión" del clásico.