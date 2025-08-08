Más de 5.000 menores de 35 años acceden al bono alquiler joven de vivienda de la generalitat

Un total de 12.038 personas pidieron la ayuda y se han concedido al 99% de solicitantes que cumplen los requisitos, según la Generalitat

La Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha resuelto la quinta concesión de ayudas del Bono Alquiler Joven, que ha beneficiado a un total de 5.147 menores de 35 años, tal y como publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Esta concesión alcanza al 99% de los jóvenes solicitantes que cumplen los requisitos para obtener la ayuda y contará con una ampliación de crédito para cubrir la concesión de los 63 jóvenes restantes que tienen la valoración positiva para la ayuda. De esta forma, se beneficiará "al 100%" de los menores de 35 años solicitantes del bono joven, esto es, los 5.210 jóvenes que tienen derecho al mismo por cumplir con todos los parámetros establecidos en la normativa nacional, según ha explicado la Generalitat en un cmunicado.

El director general de Vivienda, Juan Antonio Pérez, ha explicado que el Consell, "consciente de la problemática de los jóvenes para acceder a una vivienda, continúa, un año más, ampliando el presupuesto de las ayudas al alquiler para dar cabida a todos los jóvenes que pueden beneficiarse de la ayuda".

Así, este año, vuelve a aportar fondos propios, con una dotación adicional de 7 millones de euros a la convocatoria estatal de 22,8 millones, como ya sucedió en el curso anterior cuando la Comunitat Valenciana se convirtió en la única autonomía, junto con Cataluña, que aportaba presupuesto autonómico para esta ayuda.

Para Juan Antonio Pérez, el Bono Alquiler Joven es una "herramienta crucial para la emancipación de los jóvenes" de la Comunitat. Consiste en una ayuda de hasta 250 euros mensuales durante un máximo de dos años, lo que reduce de una manera significa la carga económica que supone el alquiler.

De los 5.147 menores de 35 años que han accedido a esas ayudas en la primera concesión, 2.860 corresponden a la provincia de Valencia, 1.595 a la de Alicante y 692 a la de Castellón.

En 2025, un total de 12.038 personas han solicitado las ayudas del Bono Alquiler Joven, de las cuales 5.147 han aportado la documentación completa y cumplen con los requisitos establecidos en la resolución de 13 de marzo de 2025, a los que se suman 63 jóvenes que contarán con la ayuda en la nueva ampliación de crédito. El resto, 2.266 solicitudes han sido desistidas por no haber aportado en plazo la documentación requerida, y 4.559 por incumplimiento de los requisitos establecidos.