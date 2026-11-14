Más de 7.500 personas acompañan a Raphael en Roig Arena con su gira 'Raphaelísimo' - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantante Raphael ha regresado a València dentro de su gira 'Raphaelísimo' y le han acompañado 7.500 personas durante la noche de este viernes en Roig Arena. Un espectáculo con el que continúa una de las trayectorias "más extraordinarias" de la música en español. Apenas un año después de su anterior actuación en el recinto, el 1 de noviembre de 2025, el artista de Linares ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo, a sus 83 años, una de las figuras "más queridas y admiradas" de España.

Con más de 60 años de carrera artística a sus espaldas, Raphael ha reunido a un público "intergeneracional" que ha acompañado cada momento de un concierto marcado por el carisma, la personalidad escénica y la capacidad interpretativa que le han convertido en un referente para varias generaciones. Desde su aparición sobre el escenario, el cantante ha mantenido una "estrecha conexión" con los asistentes, que han respondido con entusiasmo a cada una de sus interpretaciones, según ha informado la organización en un comunicado.

El concierto ha arrancado con 'La noche' y ha continuado con temas "históricos" de su repertorio como 'Yo sigo siendo aquel', 'Cierro mis ojos', 'Digan lo que digan', 'Mi Gran Noche', 'Cuando tú no estás', 'Estar enamorado' o 'En carne viva', configurando un recorrido por algunas de las canciones "más representativas" de una carrera "única" en la música española.

Uno de los momentos "más especiales" de la velada ha llegado con el bloque dedicado a 'Ayer... Aún', el álbum publicado en noviembre de 2024 en el que Raphael rinde homenaje a la chanson francesa. Durante este tramo del concierto han sonado versiones de "clásicos" como 'Padam padam', 'La vie en rose' o 'L'hymne à l'amour'. También ha sido "especialmente emotiva" la versión de 'La Llorona', que un joven Raphael interpretó por primera vez en 1967.

La recta final del espectáculo ha concentrado algunos de los momentos "más celebrados" de la noche. Canciones como 'Qué sabe nadie', 'Yo soy aquel', 'Escándalo' y 'Como yo te amo' han sido entonadas por miles de asistentes, convirtiendo el tramo final del concierto en una "auténtica celebración" del legado musical de Raphael.